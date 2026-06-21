딘딘이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진-텐아시아DB

'누난 내게 여자야2'에서 출연자들이 거부권 없는 진실 게임을 통해 서로의 속마음을 확인했다./사진제공=KBS2

'누난 내게 여자야2'에서 출연자들이 거부권 없는 진실 게임을 통해 서로의 속마음을 확인했다./사진제공=KBS2

KBS2 '누난 내게 여자야2'에서 출연자들이 거부권 없는 진실 게임을 통해 서로의 속마음을 확인했다. 호감 상대를 향한 직진과 견제가 교차한 가운데 '외박권'을 획득한 커플들의 로맨틱한 밤도 펼쳐졌다.지난 20일 방송된 '누난 내게 여자야2'에서는 누나들과 연하남들이 진실 게임을 진행하며 감정 변화를 보여줬다.연하남들은 누나들의 마음을 궁금해했다. '헤어 디자이너' 이윤소는 '축구 코치' 이시원의 마음이 예상과 다르게 흘러가자 의외라는 반응을 보였다. 첫날부터 '가야금 강사' 유주희에게 직진했던 이윤소는 "나한테 궁금증이 없어 보인다"며 서운함을 털어놨다. '광고대행사 팀장' 이준한 역시 "유진 님과 데이트하면서 플러팅을 좀 했는데, 이어 데이트한 진영 님에게 좀 더 끌려 '러브QR'을 안 보냈다. 유진 님의 호감 상대가 바뀔 것 같다"며 미안한 마음을 내비쳤다.식사 자리에서는 미묘한 기류가 이어졌다. 이시원은 그동안 '러브QR'을 주고받았던 '국제회의 통역사' 구지승 대신 '필라테스 센터 대표' 최유진의 곁을 지켰다. 호감 상대가 바뀐 이준한은 '의사 메기 누나' 이진영 옆에 자리를 잡았고, 이를 지켜본 최유진은 "호감 표현을 해놓고 결국엔 '러브QR'을 안 보낸다. 그 마음이 매우 궁금하다"며 복잡한 심경을 내비쳤다.'의류 사업가' 박지혜와 '남성 화장품 CEO' 메기남 김정원도 묘한 분위기를 형성했다. 박지혜가 김정원에게 김을 싸주자 김정원 역시 박지혜를 세심하게 챙겼고, 이를 바라보던 이진영과 '요식업 대표' 유진우는 불편한 기색을 감추지 못했다. 나란히 앉은 유주희와 이윤소는 첫 데이트 때와 달리 대화를 거의 나누지 않았다. 이를 본 딘딘은 "저기는 이제 꼬였다"며 파국을 예상했고, 한혜진은 "주희의 차가움이 이 정도일 줄 몰랐다"고 말했다.이후 시작된 진실 게임은 분위기를 더욱 달아오르게 했다. 최유진은 '오늘 가장 치명적이었던 사람의 손바닥에 하트 그려주기'를 선택해 이시원의 손에 하트를 그렸다. 모두가 환호했지만, 이시원과 호감을 쌓아온 구지승은 굳은 표정을 지었다.이시원은 '호감 상대 2명 UP and DOWN' 질문에 "2명 이상"이라고 답했다. 이어 '호감 2순위와 러브샷' 질문에서는 구지승을 선택해 모두를 놀라게 했다. 구지승은 "저는 시원 님 빼고 차선은 없다. 준한 님에게 보낸 건 직업 공개 후 같은 쪽에서 일하니까 편하지 않을까 하는 생각에 가볍게 보냈는데…시원 님에게 미안했다"며 복잡한 마음을 털어놨다.김정원은 '호감 1순위에게 설레는 고백' 질문에 "오늘도 너무 즐거웠다"며 박지혜에게 직진했다. 반면 이진영은 '지금 나를 긴장하게 만드는 이성과 팔짱 끼기'에서 김정원을 택했다. 이후에도 김정원은 '나를 가장 많이 웃게 한 이성의 볼 콕 찌르기'에서 다시 박지혜를 선택하면서도 이진영과 팔짱을 끼는 등 아슬아슬한 균형을 이어갔다. 이를 본 한혜진은 "진짜 확실한 메기가 맞다"고 평가했다.박지혜는 '호감 1순위 옆에 앉아 손깍지' 질문에서 다시 김정원 옆자리를 차지했다. 이윤소는 '호감 1순위에게 설레는 고백' 질문에 "처음부터 난 지금까지 너였어"라며 유주희에게 진심을 전했다. 그러나 유주희는 별다른 반응을 보이지 않았다.유주희는 '가장 궁금한 이성에게 귓속말로 한마디' 질문에서 이준한에게 다가가 모두를 놀라게 했다. 이어 이윤소는 '지금 견제되는 동성에게 한마디' 질문을 받고 이준한에게 "마음 없으면 빨리 빠져요"라고 말해 스튜디오를 술렁이게 했다. 장우영은 "준한이가 한 게 뭐가 있다고…들어온 적도 없는데 빠지래요?"라며 웃었고, 딘딘은 "내 건데 왜 네가 왔냐…이런 것 같다"며 놀라워했다.진실 게임이 끝난 뒤 수영장 게임 1등을 차지한 유주희와 이윤소에게는 '외박 상대의 손을 잡고 사랑방으로 이동해주세요'라는 베네핏이 주어졌다. 이윤소는 유주희를 선택했지만 거절당했고, 결국 이진영과 함께 사랑방으로 향했다. 유주희는 이준한을 택했다.사랑방에는 커플 잠옷과 자쿠지, 와인 등이 준비돼 있었다. 유주희와 함께하게 된 이준한은 "나를 헷갈리게 하는 진영 님에게 실망했는데 우리가 오히려 눈을 많이 마주쳐서 기분이 묘했다"며 호감을 내비쳤다. 이어 "데이트권이 생기면 이전 상황 리셋하고 꼭 데이트하자"며 다시 한번 플러팅에 나섰다.또 다른 외박 커플인 이윤소와 이진영은 한층 편안한 분위기 속에서 시간을 보냈다. 그동안 긴장한 모습을 보였던 이윤소는 이진영 앞에서 장난을 치며 밝은 매력을 드러냈다.한편 유진우는 박지혜에게 "나도 누나 재밌게 해줄 수 있어"라며 기회를 달라고 호소했다. 이를 지켜보던 딘딘(34)은 "나도 저랬는데 가능성이 없다. 내가 이 누나를 갖기 위해서 뭐라도 해야 하니까 다 할 수 있을 것 같은데, 누나가 원하는 건 나한테서 나오지 않는다. 절대로…"라며 경험에서 비롯된 조언을 건넸다.구지승 역시 이시원에게 "첫인상도, 가장 얘기를 많이 한 사람도 너였다"며 진심을 전했다. 이어 "내일 여자가 선택하는 데이트가 있을 것 같은데 만약에 선착순 뺏기면 어쩌지? 뺏겨도 나의 마음을 알아줘"라고 말하며 적극적으로 마음을 표현했다.한층 복잡해진 러브라인 속에서 누나들과 연하남들의 감정이 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 모아진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr