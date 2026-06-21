사진=JTBC '아는 형님'

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'아는 형님' 걸그룹의 화려한 무대 뒤에는 뜻밖의 숙소 고충이 있었다. 프로미스나인과 리센느가 수도 동파부터 층간소음까지 겪었던 숙소 생활 비하인드를 공개했다.20일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 브라운아이드걸스 나르샤, 제아를 비롯해 프로미스나인 이채영, 백지헌, 리센느 원이, 미나미, 베이비돈크라이 이현, 베니가 출연했다.이날 프로미스나인은 7년간 이어진 숙소 생활을 회상했다. 백지헌은 "이제는 숙소를 쓰지 않는다. 1인 1숙소를 받았다"고 밝혔고, 이채영은 과거 생활 환경을 공개해 모두를 놀라게 했다.이채영은 "우리는 회사에 살았다. 회사 4~5층을 집으로 개조해서 사용했다. 회사 옥상에서 살아서 거의 라푼젤이었다"고 말했다. 백지헌 역시 "겨울이 되면 수도꼭지가 얼어서 호텔에 가서 잤다"고 덧붙였다.여름철 상황도 만만치 않았다. 이채영은 "에어컨을 틀면 물이 떨어졌다. 직원분들이 올라와서 물을 퍼주셨다"고 떠올렸다.이에 이수근이 "고생했다고 말하는 줄 알았는데 호텔에 가서 잤다고 한다"고 농담하자, 이채영은 "내가 신라호텔 갔으면 또 '수도꼭지 터져라' 했을 것"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.숙소 탈출을 시도했던 에피소드도 공개됐다. 이채영은 "완강기 안 써봤냐"며 "숙소에서 나가려면 CCTV를 몇 개나 통과해야 해서 쉽지 않았다. 실제로 타고 내려가진 않았지만 차보기는 했다"고 고백했다.'중소돌의 기적' 리센느 역시 쉽지 않았던 숙소 생활을 털어놨다. 원이는 "워낙 작은 회사에서 시작해서 숙소가 곧 무너질 것 같았다"고 솔직하게 말했다. 이에 미나미는 "차라리 무너져라 하는 심정이었다"고 거들어 웃음을 안겼다.가장 큰 고민은 에어컨이었다고. 원이는 "에어컨을 틀면 아랫집에서 욕하면서 올라오셨다. 실외기 진동 때문에 층간소음이 발생했다. 아랫집 주민들이 직접 올라와 항의할 정도였다"고 이야기했다.현재 리센느는 개인 휴대폰도 없이 팀 공용 휴대폰을 사용 중인 상황. 멤버들은 "서로 연락하는 내용도 다 볼 수 있다"고 털어놓으며 신인 그룹다운 생활상을 전했다.다행히 최근 좋은 소식도 생겼다. 원이와 미나미는 "대표님이 숙소 이사를 해주신다"며 "새 숙소에는 화장실이 3개나 있다"고 자랑했다. 형님들은 박수를 보내며 축하를 건넸다.리센느는 최근 '거제 야호' 밈으로 화제를 모으며 대표곡 'LOVE ATTACK'이 역주행에 성공했다. 원이의 개인 콘텐츠 역시 조회수 1억 뷰를 돌파하는 등 인기를 얻고 있는 상황이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr