이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'

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'살림하는 남자들 시즌2' 이요원이 미국 명문 미대를 졸업한 큰딸의 근황을 전했다.20일 방송된 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 오랜만에 스튜디오에 복귀한 이요원의 모습이 공개됐다.이날 방송에서 이요원은 최근 미국에서 대학 생활을 마친 큰딸의 졸업식 참석을 위해 잠시 자리를 비웠다고 밝혔다.은지원은 이요원에게 큰딸의 졸업 학교를 물었고, 이요원은 잠시 생각에 잠긴 듯 머뭇거려 웃음을 자아냈다. 이에 은지원은 "왜 생각을 하고 말하냐"고 농담을 건넸다.이에 이요원은 "영어 이름이라 순간 생각이 안 났다"고 민망한 미소를 지었다.이후 이요원은 큰딸이 미국 명문 미대로 꼽히는 RISD(Rhode Island School of Design)를 졸업했다고 설명했다. 오랜 유학 생활을 마친 딸은 현재 한국으로 돌아와 가족들과 함께 지내고 있는 상황.은지원이 "이제 가족이 다 모인 거네"라고 말하자, 이요원은 곧바로 현실 엄마의 반응을 내놨다. 그는 "그것도 힘들다. 벌써 힘들다"고 털어놔 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.유쾌한 농담이었지만, 오랜 해외 생활을 마친 딸과 다시 한집에서 생활하게 된 이요원의 솔직한 속마음이 공감을 자아냈다.한편 이요원은 새로운 행보도 발표해 눈길을 끌었다. 에이티즈 윤호가 "이요원 선배님을 가장 뵙고 싶었다. 드라마 '성덕여왕'을 정주행했다"라며 반가워하자 이요원은 "그 덕분에 요즘 선덕여왕 콘셉트로 광고도 찍고, 경주에도 다녀왔다"라며 화답해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr