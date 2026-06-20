김진경이 남편 김승규 없이 출산한 영상을 유튜브에 공개했다. / 사진=김진경 SNS

김진경의 출산기의 축구 팬들의 응원이 달리고 있다. / 사진='참진경' 유튜브 캡쳐

모델 김진경이 축구선수 남편 김승규의 부재 속에서 출산한 경험을 공개했다. 영상 댓글에는 출산 축하와 더불어 김승규 선수를 향한 응원이 쏟아졌다.지난 19일 김진경의 유튜브 채널 '참진경'에는 '드디어 달밤이 방 뺍니다! 참진경 출산 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김진경은 임신 39주 차를 맞아 짐볼 운동과 만보 걷기, '막달 운동' 등에 매진하며 순산을 준비하는 평범한 일상을 보였다.김진경은 거실에서 TV를 보던 중 양수가 터졌다. 그는 "따뜻한 물이 계속 나와서 실수했나 생각했는데 기분이 이상했다"며 병원으로 향했다. 당시 남편 김승규는 2026 북중미 월드컵을 치르기 위해 자리를 비운 상태였다.병원에 도착한 김진경은 "양수가 터진 게 맞다"라면서도 "겁 없이 무통은 하지 않았다"라며 호기로운 태도를 보였다. 하지만 새벽에 깬 김진경은 "아파서 잠을 못 자겠다"고 말하며 참아보다가 결국 무통 주사를 맞았다. 그는 "최대한 늦게 맞는다고 해놓고 두 배로 맞았다"라고 고백했다. 약 12시간의 긴 사투 끝에 아들 '달밤이'를 품에 안았다.축구 팬들은 김진경 유튜브 댓글에 응원을 남겼다. 댓글 창에는 "달밤이 아버지도 김진경도 고생 많았다", "아기가 복덩이다" 등 응원 글이 이어지고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr