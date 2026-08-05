이지원 감독이 영화 '비광'을 연출했다. / 사진=텐아시아DB

김시아가 '미쓰백' 출연 이후 훌쩍 자란 모습으로 '비광'에 출연했다. / 사진제공=플레이그램, 콘텐츠지오

영화 '비광'을 연출한 이지원 감독이 영화 준비에 부담감이 컸다고 털어놨다.5일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '비광'(감독 이지원)의 제작보고회가 열렸다. 이지원 감독과 배우 류승룡, 하지원, 김시아, 김선영, 김영민이 참석했다.영화 '비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡)와 남미(하지원)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아)로 인해 파경을 맞고 8년 뒤, 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 다시 모여 진실을 파헤치는 이야기다. 영화 '미쓰백'으로 많은 사랑을 받았던 이지원 감독의 차기작으로 많은 관심을 받았다.이지원 감독은 "'미쓰백' 이후 차기작 준비하면서 부담감 컸던 게 사실"이라고 밝혔다. 그는 "'미쓰백'에서는 세상에서 버림받은 한 여성과 아이의 연대를 그렸다면 '비광'은 더 확장해서 가족들이 연대하며 어려움을 뚫고 나가는 이야기를 그리려고 했다"고 설명했다.영화는 화투패 비광을 보고 구상한 이야기다. 이지원 감독은 "화투패 중에서 비광은 차별받는 패"라고 말했다. 그러면서도 "비광이 5개 모여서 오광이 되면 어마어마한 점수를 내는 것을 알게 됐다. 결국 연대하면서 서로를 구원하는 사람들의 이야기를 그리고 싶었다"고 언급했다.이지원 감독은 "영화를 내보내기 전 마지막 순간까지 작업을 놓지 않는 편"이라며 남다른 열정을 나타냈다. 그는 "영화 음악도 한 음 한 음 만져서 한다"며 "영화한테 간, 쓸개 다 빼줬다고 해도 과언이 아니다"고 털어놨다. 그러면서 "오늘, 내일도 후반 작업을 할 예정이다. 극장에 걸리는 날에 후회 없는 작품을 걸겠다"고 각오를 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr