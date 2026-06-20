사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

배우 강소라가 연희동에서의 여유로운 하루를 공개하며 편안하면서도 세련된 분위기로 팬들의 시선을 사로잡았다.강소라는 최근 자신의 인스타그램에 "연희동 놀러왔어요"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 강소라는 책장이 놓인 아늑한 공간에 앉아 책을 읽고 있다. 화이트 이너와 블랙 재킷, 블랙 팬츠를 매치한 단정한 스타일링이 눈길을 끄는 가운데 벽면에 걸린 포스터와 책이 쌓인 공간이 어우러지며 차분한 분위기를 더했다. 책장을 바라보며 미소 짓는 모습에서는 여유로운 일상의 한 장면이 자연스럽게 담겼다.이어진 사진에서 강소라는 나무가 우거진 야외 공간 앞에 서서 작은 물건을 손에 든 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 블랙 셋업과 화이트 상의의 깔끔한 조합이 돋보였고 어깨에 멘 가방과 팔에 걸친 패브릭 백이 더해지며 편안한 외출룩을 완성했다.또 다른 사진에서 강소라는 넓은 마당과 건물을 배경으로 두 팔을 교차한 채 서 있다. 밝은 햇살 아래 담백한 스타일링과 자연스러운 표정이 어우러지며 꾸미지 않은 듯 세련된 매력을 드러냈고 탁 트인 공간과 건물 외관이 함께 담기며 여유로운 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 강소라는 큰 창문이 있는 실내 공간에서 책을 읽고 있다. 창밖으로 보이는 초록빛 풍경과 따뜻한 조명이 어우러진 가운데 책에 시선을 둔 모습이 차분한 분위기를 더했으며 편안한 공간 속에서 독서에 집중하는 순간이 자연스럽게 담겼다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "입은옷이미모받쳐줘요", "정말 아름답네요", "캐주얼한 스타일을 정말 세련되게 소화하시네요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 강소라는 고등학교 재학 당시 70kg에서 20kg를 감량한 데 이어 첫째 아이 출산 후 6개월 만에 탄탄한 복근을 완성한 바 있다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 임신 중에도 철저한 자기관리 위해를 발레, 필라테스, 요가 등 다양한 종목의 운동을 넘나들며 완벽 소화한 근황을 전했다. 또 조현아 유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'에 출연해 "야채를 밥처럼 반찬대신 먹는다"며 "생채소보다는 브로콜리나 양배추를 쪄서 먹는다"고 밝히기도 했다.한편 강소라는 1990년생으로 36세이며 지난 2020년 연상의 한의사와 결혼해 슬하 두 딸을 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr