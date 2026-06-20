사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기 옥순의 화사한 미소가 시선을 끌고 있다.최근 30기 옥순은 자신의 인스타그램에 "여름준비 시작"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 옥순은 화이트 원피스를 입고 카페 테이블에 앉아 턱을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 웨이브 헤어와 앞머리가 자연스럽게 어우러진 가운데 브라운 컬러의 가방을 안고 미소를 짓는 모습이 눈길을 끌었고, 테이블 위에 놓인 음료와 디저트가 편안한 카페 분위기를 더했다.이어진 사진에서 30기 옥순은 벽에 걸린 사각 프레임 거울에 비친 모습을 담고 있다. 화이트 원피스와 밝은 컬러의 숄더백을 매치한 차림이 깔끔한 분위기를 자아냈고, 한 손에 휴대전화를 든 채 거울을 바라보는 모습이 자연스러운 매력을 더했다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘세요", "옥순님은 보기만해도 기분좋아져요", "너무 예뻐", "인간 비타민", "너무 화사하신", "옥순 보면서 충전" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했고 현재 두 사람은 최근 SBS 플러스 예능 '선배의 참견' 커플 MC로 나서 많은 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr