방송인 전현무가 KBS에서 북중미 월드컵 캐스터를 맡게 됐다. / 사진=텐아시아DB

'사장님 귀는 당나귀 귀' 멤버들이 월드컵 캐스터에 도전한 전현무를 응원했다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 2026 북중미 월드컵 중계를 준비 중인 전현무의 캐스터 도전기가 공개된다. 중계 연습에 나선 전현무는 예상치 못한 난관에 부딪히며 압박감을 느낀다. 이에 출연진은 응원과 격려를 보내며 현장을 지켜봤다.오는 21일 방송되는 '사당귀'에서는 KBS 북중미 월드컵 캐스터로 나서는 전현무의 중계 연습 현장이 공개된다.앞서 첫 중계 연습에서 이영표 해설위원의 날카로운 피드백에 너덜너덜해졌던 전현무는 한층 달라진 모습으로 스포츠국을 찾는다. 단정한 복장으로 누구보다 일찍 도착해 준비에 나선 전현무를 본 이영표는 만족감을 표했다.전현무는 안정적인 톤과 꼼꼼한 사전 조사 내용을 바탕으로 오프닝 연습을 진행한다. 이어 동갑내기인 이영표와 자연스러운 호흡을 보여주며 특유의 예능감도 자랑한다. 이를 지켜본 스페셜 MC 라이즈 은석은 "현무 형이 자신만의 스타일로 잘 풀어가는 것 같다"고 평가한다.하지만 이후 예상치 못한 상황이 발생한다. 연예대상을 4번이나 수상할 정도로 평소 다양한 생방송과 예능 진행 경험을 쌓아온 전현무가 순간적으로 말을 잇지 못하며 중계를 이어가지 못한 것. 당황한 그는 "나 다리 부러졌다고 해줘"라며 캐스터 자리에서 탈출을 시도한다.이에 박명수는 "다리가 부러졌어도 입은 살아 있잖나. 무조건 해야 한다"고 지적해 웃음을 안긴다. 김숙 역시 "예능할 때는 보지 못했던 모습"이라며 놀라워하면서도 "현무야, 할 수 있다"라고 응원에 나선다.중계 연습이 다시 시작되자 김숙은 실제 경기 응원 못지않은 열정으로 "지금이야, 멘트 들어가", "전현무 좋아!"를 외치며 힘을 보탠다. 전현무의 절친인 한석준 역시 "축구를 응원해야 하는데 전현무를 응원하게 될 것 같다"며 웃음을 더한다.전현무가 월드컵 캐스터 데뷔를 앞두고 중계 연습을 무사히 마칠 수 있을지 관심이 모인다. 전현무의 좌충우돌 중계 도전기는 오는 21일 오후 4시 40분 방송되는 '사당귀'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr