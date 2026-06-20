사진 = MBC '오십프로' 캡처

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신하균이 신동미에게 국정원 블랙 요원이라는 진짜 신분을 고백하며 정면 돌파를 선택한 가운데 교통사고 후 의식을 되찾은 오정세가 과거의 기억을 복원하며 예측 불허의 전개를 예고했다.지난 19일 밤 9시 50분 방송된 MBC '오십프로'(연출 한동화/극본 장원섭)9회에서는 정호명(신하균 분)이 아내 권오란(신동미 분)에게 그동안 철저히 은폐해 왔던 모든 진실을 털어놓으며 극의 판도를 흔드는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 압도적인 무력으로 위기에 직면한 아내를 구출한 정호명에게 권오란은 "혹시 내가 알면 안 되는 비밀이라도 있냐"라며 강한 의구심을 표출했다.이에 정호명은 가족과 영선도 주민들의 안전을 위해 더 과감하게 움직이기로 결심했다. 정호명은 김선중 의원을 만나 한경욱(김상경 분)의 공작으로 의원직을 사퇴하게 된 내막을 파악한 뒤 "그놈들은 제가 담당할 테니 선생님께서는 영선도 사람들을 위해 해야 할 일을 해주십시오"라며 묵직한 당부를 건넸다.이후 권오란이 영선도 피해자들을 돕고 있는 건물을 찾은 정호명은 그곳에서 봉제순(오정세 분)의 조카 허남일(김성정 분)을 추적하다가 강영애(김신록 분) 검사까지 만나며 사건의 실마리를 모았다. 정호명은 박미경(한지은 분)의 실체를 알게 된 강범룡(허성태 분)에게 자존심과 여자의 안전 중 무엇이 중요한지 직시하라고 충고했다.강범룡 역시 박미경에게 과거를 밝히며 헤븐캐피탈 관련 책동을 중단하라고 요구했다. 그날 밤 정호명은 권오란에게 자신이 누명을 벗기 위해 영선도에 위장 잠입한 국가정보원 블랙 요원임을 고백했으나 권오란은 10년간 자신을 기만한 남편에 대한 충격으로 "날 10년간 속인 남편을 어떻게 믿어야 할지 모르겠다"라며 생각할 시간을 요구했다.한편 비극적인 교통사고로 병상에 누워있던 봉제순의 주변에서도 거대한 반전의 기류가 감돌았다. 봉제순의 조카 허남일은 강영애 검사가 직접 상주 보호자를 자처하자 삼촌을 어떻게 생각하느냐며 "좋은 시간 보내세요 저희 삼촌이랑"이라는 의미심장한 대사로 묘한 연정의 기류를 형성했다.이윽고 정호명이 병실을 방문하며 강영애 검사와 첫 대면을 완수했고, 이들이 대화를 마친 뒤 자리를 비우자 봉제순은 돌연 눈을 번쩍 뜨며 북한 공작원으로 활동하던 시절의 기억을 되찾았음을 암시했다. 이후 봉제순은 강영애 몰래 병원을 탈출해 위장이 탄로 나 도주한 듯한 인상을 풍겼으나 이내 아무것도 모르는 척 삼계탕을 들고 태연하게 복귀해 고개를 숙였다.정호명은 갑작스럽게 캔을 투척하며 시험했고 봉제순이 이를 피하지 않자 "일부러 맞은 거다"며 "쇼하지 마 이 간첩 자식아"라고 외치며 분통을 터뜨렸지만 봉제순의 연기력에 속아 넘어간 강범룡과 강영애는 오히려 그를 철석같이 신뢰하며 고마움의 눈물을 흘렸다.방송 말미에는 도회장(권율 분)과 금강식(이순원 분)이 정호명의 은거지를 급습해 확보한 정보를 한경욱에게 넘겼고 한경욱이 직접 정호명 앞에 모습을 드러내며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr