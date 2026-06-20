도경수가 고된 목장 일에 힘들어했다. / 사진=tvN '콩콩팜팜' 영상 캡처

이광수, 김우빈, 도경수가 제주도 젖소 목장으로 목축업을 배우러 갔다. / 사진=tvN '콩콩팜팜' 영상 캡처

'콩콩팜팜' 도경수가 목축업 첫날부터 '기물 파손' 사고를 쳤다. 제주 목장에서 우분 청소을 하던 중 삽을 부러뜨리는 해프닝이 일어난 것. 이를 놓치지 않은 이광수는 목장 직원에게 "평가할 때 꼭 기억해달라"고 농담하며 폭소케 했다.19일 방송된 tvN 예능 '콩콩팜팜 (콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장)'(이하 '콩콩팜팜') 1회에서는 'KKPP푸드' 이광수, 김우빈, 도경수가 제주도 젖소 목장으로 목축업을 배우러 향했다.세 사람은 간단히 목장을 둘러 보고 축사 정비를 시작했다. 트랙터가 지나가면서 먼저 우분(소똥)을 치우면, 남아있는 우분을 이들이 갈퀴와 삽으로 직접 청소하는 일이었다.유독 이광수가 냄새로 인해 힘들어하자, 도경수는 "비위 약해서"라며 웃음을 터트렸다. 김우빈도 "형 그냥 해라"며 격려했다.작업 중 '딱' 하고 무언가 부서지는 소리가 났다. 도경수의 삽에서 난 소리였던 것. 이광수, 김우빈은 "어?!"라며 놀랐다. 이광수는 목장 직원을 "선배님"이라며 호출한 뒤 "도경수가 이걸 부쉈다"고 이야기했다. 도경수는 "아니다, 아니다"며 부정했다. 이광수는 "나중에 평가가 이런 게 있을 때 '도경수 기물 파손'을 잊지 말아달라"고 일러 웃음을 자아냈다.고된 작업을 이어가던 도경수는 "오늘 잘 때 계속 똥 싸는 꿈 꿀 것 같다"며 힘들어했다. 이어 "우리 프로그램이 밥 친구 아니었나. 하루 종일 똥 치우는 것만 나올 것 같다"고 걱정해 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr