사진=KBS2 '더시즌즈'

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'더 시즌즈' 마마무 화사가 엔비디아 CEO 젠슨 황의 공개 팬심에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.19일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 마마무가 완전체로 출연했다.이날 마마무는 약 3년 8개월 만에 완전체 무대를 선보였다. 멤버들은 데뷔곡 'Mr.애매모호'를 열창하며 데뷔 초 사용했던 콧수염 소품까지 재현해 반가움을 안겼다. 무대를 본 성시경은 "정말 마마무스러운 곡"이라고 말했다.본격적인 토크가 시작되자 성시경은 최근 화제가 된 젠슨 황의 발언을 언급했다. 앞서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 화사의 팬이라고 밝히며 화제를 모았다.성시경은 "이 이야기를 안 하고 넘어갈 수 없다. 최근 젠슨 황이 화사를 너무 좋아한다고 말했는데 기분이 어땠냐"고 물었다.화사는 "처음에는 AI인 줄 알았다"고 답해 웃음을 자아냈다. 이어 "주변에서 다들 '그건 정말 영광인 거다'라고 말씀하시더라"며 "처음에는 실감이 안 났다"고 털어놨다. 그러면서 "시간이 지나면서 보니까 젠슨 황이 샤라웃을 정말 진지하게 해주셨더라. 잘 때마다 감사하다"고 고마운 마음을 전했다.성시경은 "영광까지는 아니다. 그냥 기업인이 좋아한다고 한 건데, 엄청 부자일 뿐"이라고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 화사는 미소를 지으며 젠슨 황의 진심 어린 응원에 다시 한번 감사를 표했다.앞서 젠슨 황은 화사의 노래를 즐겨 듣는다며 "'굿 굿바이(Good, goodbye)'를 좋아한다. 춤도 잘 추고 노래도 잘한다"고 극찬한 바 있다. 최근 발표한 신곡 '쏘 큐트(So cute)'까지 언급하며 '찐팬' 면모를 보여 화제를 모았다.마마무 멤버들은 데뷔 12주년을 맞은 소감도 전했다. 멤버들은 "시간이 지날수록 겁이 많아진다. 아는 게 많아질수록 두려움도 생긴다"고 솔직한 고민을 털어놨다.또 데뷔 시절 비하인드도 공개했다. 휘인은 "'1cm의 자존심'은 싸우다가 탄생한 곡"이라며 "문별이 멤버들 중 가장 키가 커서 자꾸 놀렸다"고 밝혔다.이어 "녹음이 끝나고 나면 마이크 높이가 계속 아래로 내려가 있었다. 언니들이 왜 이렇게 낮냐고 하는 일이 반복되면서 긁혔다"며 웃음을 선사했다.한편 마마무는 최근 스페셜 싱글 '4WARD'를 발매하며 약 3년 8개월 만에 완전체 활동에 나섰다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr