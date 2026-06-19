이미지 크게보기 사진 = tvN '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장'

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김우빈의 남다른 패션 감각이 첫 방송부터 웃음을 자아냈다.19일 첫 방송된 tvN 예능 프로그램 '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장'(이하 '콩콩팜팜')에는 배우 이광수, 김우빈, 도경수가 제주도 젖소 목장으로 목축업을 배우러 간 모습이 그려졌다.이날 방송에서 제주도로 향하는 길목에서 가장 먼저 눈길을 끈 건 김우빈의 남다른 패션이었다. 챙이 넓은 블랙 카우보이모자를 눌러쓴 그는 마치 서부영화 속 주인공 같은 모습으로 등장해 시선을 집중시켰다.예상치 못한 패션에 주변 반응도 즉각 쏟아졌다. 특히 오랜 친구인 이광수는 김우빈을 보자마자 "저승사자인 줄 알았다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.분위기는 여기서 끝나지 않았다. 제작진이 의상에 대해 궁금해하자 이광수는 "팔아도 텍사스에서 팔지 않겠냐"고 받아치며 연신 농담을 이어갔다. 김우빈 역시 특유의 미소로 반응하며 티격태격 케미를 완성했다.독특한 패션은 지나가던 시민들의 시선도 붙잡았다. 현장 곳곳에서는 예상치 못한 반응이 이어졌고, 멤버들 역시 웃음을 감추지 못했다.첫 만남부터 유쾌한 분위기를 만든 세 사람은 이후 제주도에서의 본격적인 생활을 시작했다. 농장과 목장을 오가며 펼쳐질 이들의 새로운 이야기에 관심이 모이고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr