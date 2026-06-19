이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '차린 건 쥐뿔도 없지만'

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배우 신민아가 자신의 결혼관을 솔직하게 털어놓으며 눈길을 끌었다.19일 공개된 '차린건 쥐뿔도 없지만' 채널에는 신민아가 게스트로 출연했다.영상에서 신민아는 이영지와 결혼과 연애에 대한 대화를 나누던 중 "오히려 결혼은 늦을수록 좋다고 생각한다"고 말했다.뜻밖의 답변에 이영지가 이유를 묻자 신민아는 단순히 많은 사람을 만나라는 의미는 아니라고 선을 그었다. 그는 연애를 하면서도 스스로를 충분히 이해하는 시간이 필요하다고 설명했다.신민아는 "결혼하기 전에 연애하면서 내가 어떤 사람인지, 관계 속에서 어떤 모습을 보이는지 알아가는 과정이 중요하다"며 "자신을 먼저 이해하는 것이 결혼보다 우선일 수 있다"며 "빨리 결혼 하지 마라"라고 강조했다.이어 연애 경험에 대한 질문이 나오자 신민아는 웃으며 비밀이라는 제스처를 취해 현장을 웃음바다로 만들었다. "지금은 의미 없다"는 재치 있는 답변도 덧붙였다.또한 결혼 상대를 알아보는 기준에 대한 생각도 밝혔다. 신민아는 "사실 아닌 사람은 이미 알고 있는 경우가 많다"고 말했다. 좋아하는 마음 때문에 외면할 뿐, 스스로 느끼는 신호가 있다는 것이다.그는 친구 관계를 예로 들며 "재미있는 사람과 건강한 사람은 다를 수 있다"고 설명했다. 함께 있으면 즐겁지만 편안하지 않은 관계도 있다는 것.특히 "누군가를 만나고 난 뒤 유독 지치거나 힘들다면 그 관계에서 너무 애쓰고 있었을 가능성이 있다"며 편안함과 안정감을 주는 사람이 더 중요한 인연일 수 있다고 조언했다.현실적인 연애 조언에 이영지도 깊이 공감하는 모습을 보였다. 이에 신민아는 "결혼을 너무 서두를 필요는 없다"며 자신의 생각을 다시 한번 전했다.한편 신민아와 김우빈은 10년의 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr