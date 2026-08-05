류승룡과 김시아가 부녀 호흡을 맞췄다. / 사진=텐아시아DB

류승룡이 영화 '비광'(감독 이지원)에서 김시아와 부녀로 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.5일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '비광'(감독 이지원)의 제작보고회가 열렸다. 이지원 감독과 배우 류승룡, 하지원, 김시아, 김선영, 김영민이 참석했다.영화 '비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡)와 남미(하지원)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아)로 인해 파경을 맞고 8년 뒤, 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 다시 모여 진실을 파헤치는 이야기다. 류승룡은 갑자기 딸의 존재를 알게된 스타 야구선수 중구 역을 맡았다.류승룡은 딸 동주를 연기한 김시아에 대한 애정을 나타냈다. 그는 촬영 현장을 회상하며 "아빠 미소가 저절로 나왔다. 촬영하는 내내도 그렇고 오늘까지 유지됐다"고 털어놨다. 그러면서 "난 아들만 둘이라서"라고 말했다.촬영 에피소드도 전했다. 류승룡은 김시아에 대해 "나이를 떠나서 몰입감이 뛰어나다"고 칭찬했다. 그러면서 "내가 연기가 잘 안되면 이 감독이 시아가 찍은 걸 보여줬다"며 "마치 '이 정도 퀄리티 내줘야 하는 것 아니냐'고 할 정도다. 그래서 자극받았다"고 말해 웃음을 자아냈다.김시아는 "류승룡이 촬영 끝나고 한 번도 빠짐 없이 카톡을 보내 주셨다"고 밝혔다. 그는 "아빠처럼 믿고 의지하면서 촬영할 수 있었다"고 감사를 전했다.'비광'은 오는 9월 2일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr