P.O / Netflix 'Teach You A Lesson'

P.O / Netflix 'Teach You A Lesson'

P.O / Netflix Teach You A Lesson

넷플릭스 '참교육'(연출 홍종찬)은 표지훈에게 여러 의미를 남긴 작품이다. 예상치 못한 글로벌 흥행을 맛봤고, "'연기 늘었다'는 반응이 가장 뿌듯했다"고 말할 정도로 배우로서 작은 자신감도 얻었다. 연기 레슨과 연극 무대를 꾸준히 이어오며 "'이 업을 계속해도 되겠다'는 용기를 얻었다"고 털어놓은 표지훈을 최근 서울 삼청동의 한 카페에서 만났다.넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 표지훈은 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역으로 분했다.표지훈은 글로벌 시청자들의 뜨거운 반응에 대해 "대본을 읽었을 때처럼 많은 분이 재밌게 봐주시겠다는 생각은 했지만, 이렇게까지 잘될 줄은 몰랐다"며 "특히 해외에서도 이렇게 재밌게 봐주실 거라고는 생각하지 못했다"고 미소지었다. 그러면서 "SNS는 잘 안 한다. 대신 지인들이 캡처를 많이 보내준다"고 했다. 지인들은 '피오, 저번에는 연기 못했는데 여기서는 인생 캐릭터를 만났다', '여기서는 연기가 늘었다' 등의 반응을 보였다고. 피오는 "그런 이야기를 들을 때 뿌듯했다"며 웃었다.'참교육'은 공개 전부터 원작 웹툰을 둘러싼 각종 논란으로 우려의 시선을 받았다. 원작 일부 에피소드에 학교 폭력 가해 학생을 향한 체벌과 물리적 응징, 여성과 소수자 혐오 표현, 가짜 성폭력 무고 설정 등이 등장하면서 폭력 미화와 혐오 재생산 가능성을 지적하는 목소리가 제기됐다. 이에 드라마화 과정에서 해당 설정들이 어떻게 각색될지에도 관심이 쏠렸다.이러한 우려에 대해 표지훈은 "대중들이 걱정하는 논란이 되는 부분은 제가 읽었던 대본에는 들어가 있지 않았다"고 말했다. 이어 "편집본을 보고 나서는 이 정도면 시청자들이 불편하지 않게 보실 수 있지 않을까 싶었다"며 "우려했던 분들도 작품을 보면 잘 상쇄됐고 설득력이 있다고 느끼실 수 있겠다고 생각했다"고 밝혔다.극 후반부 임한림 역의 진기주와 러브라인을 그린 표지훈은 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 그는 "기대했던 만큼 연기를 너무 잘했고, 현장에서 배려심이 많은 배우라는 걸 느꼈다"며 "기주 배우가 주는 에너지 자체가 밝다. 열심히 준비해 온 연기를 보여주는 모습이 존경스럽고 배워야 할 지점이라고 생각했다"고 칭찬했다.여러 성과가 있었던 만큼 '참교육'은 표지훈에게 남다른 의미로 남게 됐다. "'참교육'은 스스로에 대한 믿음이 생긴 작품"이라며 "여전히 아쉬운 부분도 많고 부족하다고 느끼지만, '이 업을 계속해도 되겠다'는 용기를 준 작품인 것 같다"고 털어놨다. 이어 "그동안은 제게 부족한 점이 너무 많다고 생각해 더 열심히 해야 한다는 마음뿐이었다"며 "누군가가 믿음을 줬을 때 시너지가 생기듯, '참교육'이 저에게는 그런 용기를 준 작품"이라고 애정을 드러냈다.아직 시즌2에 대한 이야기가 오간 것은 아니지만, 표지훈은 기분 좋은 상상도 해보고 있다. "아직 시즌2 얘기가 나온 건 없는데 반응이 너무 좋으니까 '좋은 결과가 있지 않을까' 행복한 상상을 해보고 있어요. 시즌2요? 당연히 해야죠. 하하."표지훈은 예능과 그룹 블락비 멤버로 대중에게 먼저 얼굴을 알렸지만, 배우로서의 길은 순탄치만은 않았다. 2019년 tvN '호텔 델루나' 출연 당시 어색한 표정과 대사 처리, 부정확한 발음 등이 지적되며 연기력 논란에 휩싸인 바 있다. 이후 2024년 SBS '굿파트너' 등 출연작마다 일부 시청자들 사이에서는 '연기력이 크게 나아지지 않았다', '미스캐스팅'이라는 평가가 꾸준히 따라붙기도 했다.그럼에도 표지훈은 연기에 대한 애정을 놓지 않았다. 그는 "어렸을 때부터 영화, 연기, 연극 자체를 좋아하고 사랑했던 사람인 것 같다"며 "그게 제게는 큰 원동력이다. 연기를 통해 저희 공연도 많이 보러 와주실 수 있게 되길 바라는 꿈도 있다"고 말했다. 현재 극단도 운영 중인 그는 "올해 12월쯤 대학로에서 창작극을 올리기 위해 준비하고 있다"고 귀띔했다.향후 도전하고 싶은 캐릭터에 대해서는 "제가 까칠하거나 예민한 모습도 있지만, 그런 면을 인위적으로 드러내기보다 자연스럽게 스며들게 표현해 보고 싶다"고 말했다. 그러면서 "설득력 있게 캐릭터의 변화를 만들어내는 것이 앞으로 제 숙제라고 생각한다"고 자평했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr