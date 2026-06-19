수지 / 사진 = 수지 SNS

가수 겸 배우 수지가 한층 더 물오른 미모를 자랑했다.19일 수지는 자신의 SNS에 "일본에서 보낸 행복한 시간"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 강렬한 레드 컬러의 드레스를 입고 일본 뷰티 브랜드 행사에 참석한 수지의 모습이 담겼다. 이날 수지는 진한 이목구비와 백옥 같은 피부로 한 편의 화보 같은 비주얼을 자랑했다.앞서 해당 행사 현장 사진과 영상은 온라인 상으로 빠르게 확산되며 화제를 모은 바 있다. 당시 누리꾼들은 "공주 같은 비주얼이다", "진한 레드 잘 어울리기 쉽지 않은데 이걸 소화하네", "역시 수지" 등 그의 고혹적인 미모에 감탄을 표했다.특히, 동료 연예인의 반응이 눈길을 끌었다. 최근 방영한 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 배우 김무열의 약혼녀 역으로 열연을 펼친 배우 하영은 하트 이모티콘을 남겨 친분을 자랑했다. 이어 배우 송혜교 역시 해당 게시물에 좋아요를 누르며 남다른 애정을 표했다.한편, 수지는 차기작으로 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임', 드라마 '현혹'을 택했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr