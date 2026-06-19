그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 방찬, 리노, 아이엔이 병원학교 학생들과 특별한 시간을 보냈다.
JYP엔터테인먼트는 지난 18일 공식 유튜브 채널을 통해 스트레이 키즈의 '꿈꾸는 병원학교' 영상을 공개했다. 이번 콘텐츠는 JYP의 사회공헌 캠페인 'JYP 4 EARTH'의 일환으로 제작됐다.
방찬, 리노, 아이엔은 JYP와 치료비 지원 사업을 함께하고 있는 삼성서울병원 병원학교를 찾아 일일 교사로 나섰다. 세 멤버는 학생들과 함께 영어, 미술, 편지 쓰기 수업을 진행하며 뜻깊은 시간을 보냈다.
수업은 스트레이 키즈 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)' 수록곡 'Youtiful'(유티풀)을 주제로 진행됐다. 방찬은 가사를 함께 읽고 의미를 설명했으며, 리노는 학생들과 베이킹 드로잉 키링 만들기 활동을 주도했다. 아이엔은 편지 쓰기 시간을 이끌며 학생들이 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있도록 도왔다.
학생들은 부모님과 사회복지사, 의료진 등에게 감사의 마음을 담은 편지를 작성했다. 특히 리노의 기부를 통해 치료를 받게 된 한 학생은 리노에게 직접 감사 편지를 전했다.
학생들은 "오늘 너무 재미있었다. 밥도 잘 먹고 잠도 잘 자고 열심히 치료받아 건강해진 모습으로 나중에 또 만나고 싶다. 스트레이 키즈 파이팅!"이라고 했다.
세 멤버는 학생들과 만난 소감을 전했다. 아이엔은 "(오히려) 제가 많은 감동을 받은 것 같다. 아이들에게도 꿈과 희망을 줄 수 있는 가수가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 방찬은 "학생들이 쓴 편지를 읽어서 그런지 느낌이 묘하고 더 와닿았다. 잊지 못할 순간이고 또 오고 싶다"고 밝혔다. 리노는 "너무 좋은 하루였다. (아이들이) 아프지 않기를, 병이 다 날아가 건강해지길 바란다"고 응원했다.
한편 스트레이 키즈는 지난 6일(현지시간) 미국 음악 페스티벌 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌(The Governors Ball Music Festival)' 헤드라이너로 무대에 올랐다. 오는 9월에는 브라질 '록 인 리오(Rock in Rio)'에 출연한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
JYP엔터테인먼트는 지난 18일 공식 유튜브 채널을 통해 스트레이 키즈의 '꿈꾸는 병원학교' 영상을 공개했다. 이번 콘텐츠는 JYP의 사회공헌 캠페인 'JYP 4 EARTH'의 일환으로 제작됐다.
방찬, 리노, 아이엔은 JYP와 치료비 지원 사업을 함께하고 있는 삼성서울병원 병원학교를 찾아 일일 교사로 나섰다. 세 멤버는 학생들과 함께 영어, 미술, 편지 쓰기 수업을 진행하며 뜻깊은 시간을 보냈다.
수업은 스트레이 키즈 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)' 수록곡 'Youtiful'(유티풀)을 주제로 진행됐다. 방찬은 가사를 함께 읽고 의미를 설명했으며, 리노는 학생들과 베이킹 드로잉 키링 만들기 활동을 주도했다. 아이엔은 편지 쓰기 시간을 이끌며 학생들이 소중한 사람에게 마음을 전할 수 있도록 도왔다.
학생들은 부모님과 사회복지사, 의료진 등에게 감사의 마음을 담은 편지를 작성했다. 특히 리노의 기부를 통해 치료를 받게 된 한 학생은 리노에게 직접 감사 편지를 전했다.
학생들은 "오늘 너무 재미있었다. 밥도 잘 먹고 잠도 잘 자고 열심히 치료받아 건강해진 모습으로 나중에 또 만나고 싶다. 스트레이 키즈 파이팅!"이라고 했다.
세 멤버는 학생들과 만난 소감을 전했다. 아이엔은 "(오히려) 제가 많은 감동을 받은 것 같다. 아이들에게도 꿈과 희망을 줄 수 있는 가수가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 방찬은 "학생들이 쓴 편지를 읽어서 그런지 느낌이 묘하고 더 와닿았다. 잊지 못할 순간이고 또 오고 싶다"고 밝혔다. 리노는 "너무 좋은 하루였다. (아이들이) 아프지 않기를, 병이 다 날아가 건강해지길 바란다"고 응원했다.
한편 스트레이 키즈는 지난 6일(현지시간) 미국 음악 페스티벌 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌(The Governors Ball Music Festival)' 헤드라이너로 무대에 올랐다. 오는 9월에는 브라질 '록 인 리오(Rock in Rio)'에 출연한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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