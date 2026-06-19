그룹 엔하이픈 / 사진제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈의 'THE SIN : BLISS' 앨범 커버 / 사진제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈이 오는 8월 미니 8집 'THE SIN : BLISS'를 발매하고 7개월 만에 컴백한다.소속사 빌리프랩은 19일 엔하이픈이 오는 8월 21일 미니 8집 'THE SIN : BLISS'를 발매한다고 밝혔다.엔하이픈은 이날 스포티파이와 아이튠즈를 통해 신보 프리세이브(Pre-save) 페이지를 공개했다. 공개된 정보에 따르면 이번 앨범에는 총 6곡이 수록된다.'THE SIN : BLISS'는 지난 1월 발매된 미니 7집 'THE SIN : VANISH' 이후 약 7개월 만에 선보이는 신보다. 전작은 엔하이픈의 통산 네 번째 더블 밀리언셀러를 기록하며 국내외 팬들의 큰 사랑을 받았다.이번 앨범은 '죄악'을 주제로 한 'THE SIN' 시리즈의 두 번째 작품이다. 엔하이픈은 뱀파이어 세계관을 바탕으로 독창적인 음악과 콘셉트를 선보이며 자신들만의 정체성을 구축해 왔다. 특히 전작에서는 금기를 깨고 도피를 선택한 연인의 이야기를 다크 판타지 서사로 풀어내며 강렬한 인상을 남겼다.새 앨범에서는 엔하이픈이 'THE SIN' 시리즈의 세계관을 어떻게 확장하고 어떤 새로운 음악과 이야기를 선보일지 관심이 쏠린다.한편 엔하이픈은 컴백에 앞서 월드투어 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA''를 통해 남미와 북미 팬들을 만나고 있다. 이번 투어는 전 세계 21개 도시에서 총 33회 공연으로 진행되며, 엔하이픈은 글로벌 영향력을 더욱 넓혀 갈 전망이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr