이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블록'

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'유 퀴즈 온 더 블록' 유재석이 아들 지호에게 '쇼 미 더 머니' 출연을 얘기한 사연을 밝혔다.24일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블록'에는 온라인에서 큰 화제를 모은 힙합 듀오 한태우·한재희 군이 게스트로 출연했다.이날 한재희 군은 오디션 프로그램 '쇼 미 더 머니'에 도전했던 경험을 전했다. 이야기를 지켜보던 유재석은 비슷한 시기 집에서 있었던 일도 함께 털어놨다.유재석은 "나도 (아들) 지호에게 한마디한 적이 있다. 한참 랩을 할 때가 있었다. '쇼 미 더 머니' 방송하고 하면 친구들이랑 많이 하니까 어쩔 수 없다"고 말했다.이어 "'쇼 미더 머니' 나갈 거야?'라고 물었다. 그러니까 '아니요. 안 나갈 건데요'라고 하더라. 할 말이 없어서 '알았다'고 했다"며 당시 상황을 전했다.예상과 다른 답을 들은 유재석은 곧바로 말을 접었다고 밝혔고, "재희 군은 나간 거니 대단한 것"이라며 실제로 무대에 도전한 한재희 군을 향해 칭찬을 보냈다.한편 유재석은 2008년 아나운서 출신 나경은과 결혼했으며, 슬하에 아들 지호 군과 딸 나은 양을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr