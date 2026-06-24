황성빈이 '김부장'에 출연한다. / 사진제공=P&B엔터테인먼트

배우 황성빈이 '김부장'에 캐스팅됐다.오는 26일 첫 방송되는 SBS 드라마 '김부장'은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 싸우는 액션 드라마다. 소지섭, 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은, 김성규 등이 출연해 화제를 모았다.황성빈은 주강찬(주상욱 분)의 딸 주혜리(유지안 분)의 위험한 친구 성민호 역을 맡았다. 성민호는 주혜리와 김민지(서수민 분)가 치열하게 대립할 때 긴장감을 더욱 불어넣는 역할이다.황성빈은 넷플릭스 영화 '사마귀', SBS '트라이:우리는 기적이 된다', 넷플릭스 오리지널 시리즈 '애마', TVING '러닝메이트', Wavve '약한영웅 Class 1' 등 다양한 화제작에 출연하며 꾸준한 필모그래피를 쌓아왔다.'김부장'은 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr