회생 절차에 돌입한 JTBC가 이효리를 필두로 한 새로운 예능 프로그램을 선보인다. / 사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

JTBC가 회생절차 국면 속에서도 신규 예능을 선보인다. 과거 '효리네 민박'으로 JTBC 예능 흥행을 이끌었던 이효리가 오랜만에 JTBC 예능에 출연한다는 점에서 관심이 쏠린다.이효리는 오는 23일 첫 방송되는 JTBC 새 예능 '연애전쟁'에 서장훈, 김희철 등과 함께 출연한다. '연애전쟁'은 이별 직전 커플들이 계속 만날지, 헤어질지를 두고 선택의 기로에 서는 연애 리얼리티 프로그램이다.첫 방송을 앞두고 가장 눈길을 끄는 지점은 이효리의 합류다. 이효리는 2017년 JTBC '효리네 민박'을 통해 꾸밈없는 일상과 소탈한 매력을 보여주며 큰 사랑을 받았다. 프로그램은 높은 화제성과 시청률을 기록하며 JTBC 대표 예능으로 자리 잡았고, 이후 시즌2까지 제작되며 인기를 이어갔다.이번 출연은 JTBC와 이효리의 재회라는 점에서 의미가 있다. 이효리는 그동안 다양한 방송과 프로젝트에 참여해 왔지만, JTBC 예능 출연은 오랜만이다. 방송가 안팎에서는 검증된 화제성과 대중성을 지닌 이효리가 프로그램의 중심축 역할을 할 수 있을지 주목하고 있다.프로그램 장르도 관전 포인트다. 연애 리얼리티와 연애 상담 예능은 최근 방송가에서 꾸준히 소비되는 장르다. 다만 유사 포맷이 잇따라 등장하면서 차별화가 쉽지 않은 시장이기도 하다. 결국 출연진의 조합과 공감 능력, 현실적인 조언이 프로그램의 성패를 가를 것으로 보인다.JTBC는 최근 회생절차를 신청하며 경영 위기 국면에 놓였다. 방송 제작과 편성은 예정대로 이어지고 있지만, 업계 안팎에서는 향후 콘텐츠 경쟁력을 유지할 수 있을지 주목하고 있다. 이런 상황에서 공개되는 '연애전쟁'은 단순한 신규 예능을 넘어 JTBC가 위기 속에서도 시청자들의 관심을 끌 만한 콘텐츠를 내놓을 수 있을지를 가늠하게 하는 작품이 될 전망이다.연애 예능이 포화 상태에 접어든 가운데, 이효리라는 카드가 어떤 시너지를 낼지도 관심사다. 과거 '효리네 민박'으로 JTBC 예능의 성공 사례를 만든 이효리가 이번에도 프로그램의 화제성을 견인할 수 있을지 이목이 쏠린다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr