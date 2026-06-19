넷플릭스 영화 '남편들'이 6월 19일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 영화 '남편들'에서 진선규부터 전소민까지 배우들이 연기 앙상블을 펼친다. / 사진제공=넷플릭스

영화 '남편들'이 다이내믹한 전개를 예고했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 영화 '남편들'이 19일 공개를 앞두고 새로운 스틸을 선보이며 관전 포인트를 짚어봤다. 전남편과 현남편의 공조라는 독특한 설정과 개성 강한 캐릭터들의 조합이 색다른 재미를 예고한다. 코미디와 액션을 결합한 전개가 더해져 다양한 볼거리를 선사할 전망이다.◆ 전남편과 현남편의 공조부터 조직 두목들의 대립까지범죄 조직에게 납치된 아내(강한나 분)를 구하기 위해 전남편 충식(진선규 분)과 현남편 민석(공명 분)이 힘을 합치게 된다는 설정은 '남편들'의 가장 큰 특징이다. 여기에 형사와 범죄자, 신세대와 구세대 조직 두목, 인질과 납치범 등 상반된 관계에 놓인 인물들이 얽히며 이야기를 전개한다.서로 다른 성격과 입장을 가진 인물들이 예상치 못한 상황 속에서 협력하고 충돌하는 과정은 작품의 주요 웃음 포인트다. 박규태 감독은 "전남편과 현남편의 공조라는 설정과 신세대와 구세대 두목의 대결축을 더해 더욱 촘촘한 레이어의 코미디 영화를 만들었다"고 전했다.◆ 진선규·공명·김지석·윤경호, 육각형 배우들의 캐릭터 열전두 번째 관전 포인트는 배우들의 조화다. 진선규, 공명, 김지석, 윤경호를 비롯해 강한나, 이다희, 전소민이 각기 다른 매력을 지닌 캐릭터를 연기하며 극을 채운다.진선규는 마약반 형사이자 전남편 충식 역을 맡아 집요한 수사관의 면모와 가족 앞에서의 인간적인 모습을 보여준다. 공명은 현남편이자 수의사 민석 역으로 예상치 못한 구출 작전에 뛰어들며 활약한다.김지석은 첨단 기술로 마약 조직을 이끄는 신세대 두목 도준을, 윤경호는 과거의 명성을 되찾고자 하는 용강파 두목 용강을 연기한다. 강한나는 납치된 아내 시내 역을, 이다희는 조직의 핵심 브레인 혜란 역을 맡았다. 전소민은 특종을 쫓는 사회부 기자 아라로 분해 극에 활력을 더한다.◆ 절체절명 상황 속 육해공 액션마지막 관전 포인트는 박규태 감독 특유의 코미디 연출과 액션이다. 영화 '육사오(6/45)', '박수건달' 등을 통해 유쾌한 웃음을 선사했던 박규태 감독은 이번 작품에서도 상반된 캐릭터들이 만들어내는 상황극에 액션을 더했다.영화에는 수갑 체포술을 비롯해 카체이싱, 절벽 로프 액션, 패러글라이딩 등 다양한 액션 장면이 담겼다. 박 감독은 "다채로운 액션 속에서도 인물들의 다양한 표정과 감정은 놓치지 않고 담아내고자 했다. 아무리 액션이 멋있어도 배우들의 풍부한 감정이 담긴 얼굴만큼 재밌는 건 없다고 생각했다"고 설명했다.코미디 액션 영화 '남편들'은 19일 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr