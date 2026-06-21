방송인 탁재훈 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’

배우 유인영이 탁재훈과의 인연을 밝혔다.22일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 배우 유인영과 아나운서 출신 김대호가 여사친, 남사친으로 등장한다.최근 진행된 녹화에서 김대호는 프리랜서 선언 후 출연료가 150배 상승했다고 밝혔다. 이어 SBS 예능 첫 출연으로 잔뜩 긴장한 모습을 보인 그는, 녹화 내내 탁재훈과 이상민의 티격태격 앙숙 케미에 적잖이 당황하며 제대로 된 SBS 예능 신고식을 치렀다는 후문이다. 한편 탁재훈은 유인영과 같은 모델 학원 출신이라는 뜻밖의 인연을 공개했는데, 이에 붐이 탁재훈에게 "부분 모델 아니냐"고 의혹을 제기했다.이후 유인영은 결혼 희망 나이가 점점 늦어지고 있다며 "원래는 서른 살에 결혼하고 싶었는데, 20대 때는 서른이 이렇게 빨리 올 줄 몰랐다"며 "45세 전에는 꼭 결혼하고 싶다"고 결혼에 대한 의지를 드러냈다. 이어 최악의 남자 유형을 묻는 질문에는 "철없는 남자"라고 답했는데, 이를 들은 탁재훈이 "나 아니냐. 저격하는 거냐"며 발끈하는 모습을 보였다. 이어 두 사람의 궁합 결과가 뜻밖에도 '결혼해도 될 운명'으로 나와 현장이 발칵 뒤집혔다고 한다.22일 월요일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr