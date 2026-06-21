방송인 탁재훈 / 사진=텐아시아 DB
방송인 탁재훈 / 사진=텐아시아 DB
배우 유인영이 탁재훈과의 인연을 밝혔다.

22일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 배우 유인영과 아나운서 출신 김대호가 여사친, 남사친으로 등장한다.

최근 진행된 녹화에서 김대호는 프리랜서 선언 후 출연료가 150배 상승했다고 밝혔다. 이어 SBS 예능 첫 출연으로 잔뜩 긴장한 모습을 보인 그는, 녹화 내내 탁재훈과 이상민의 티격태격 앙숙 케미에 적잖이 당황하며 제대로 된 SBS 예능 신고식을 치렀다는 후문이다. 한편 탁재훈은 유인영과 같은 모델 학원 출신이라는 뜻밖의 인연을 공개했는데, 이에 붐이 탁재훈에게 "부분 모델 아니냐"고 의혹을 제기했다.
/ 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’
/ 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’
이후 유인영은 결혼 희망 나이가 점점 늦어지고 있다며 "원래는 서른 살에 결혼하고 싶었는데, 20대 때는 서른이 이렇게 빨리 올 줄 몰랐다"며 "45세 전에는 꼭 결혼하고 싶다"고 결혼에 대한 의지를 드러냈다. 이어 최악의 남자 유형을 묻는 질문에는 "철없는 남자"라고 답했는데, 이를 들은 탁재훈이 "나 아니냐. 저격하는 거냐"며 발끈하는 모습을 보였다. 이어 두 사람의 궁합 결과가 뜻밖에도 '결혼해도 될 운명'으로 나와 현장이 발칵 뒤집혔다고 한다.

22일 월요일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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