전진이 류이서와의 첫 만남 비하인드를 들려줬다. / 사진=류이서 유튜브 캡처

전진이 류이서와의 첫 만남 비하인드를 들려줬다. / 사진=류이서 유튜브 캡처

전진이 류이서와의 첫 만남에 '2세'까지 생각했다고 밝혔다.18일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '첫만남에 전진이 결혼까지 생각했다는 성공률 100% 류이서 레전드 꾸안꾸 메이크업'이라는 영상이 게재됐다.류이서는 소개팅에 어울리는 메이크업을 소개했다. 투명한 피부 표현을 강조하며 "한 듯 안 한 듯 하지만 분위기 있어 보이는 게 목표다. 분위기 있어 보이면서 피부가 깔끔해 보이게 한다"라고 설명했다.PD는 전진에게 "이서 님 처음 봤을 때 화장이 어땠냐"고 물었다. 전진은 "아예 안 한 줄 알았다. 그런데도 피부가 화사하고 좋았다. '원래 하얀 피부구나' 했다"라고 첫 만남을 회상했다. 이어 "눈썹도 그렸나 봤는데 진짜 눈썹이더라"며 "나도 눈썹 진한데, 나중에 아기 태어나면 (아기도 눈썹 진하겠다고 생각했다)고 말했다. PD가 "어머, 그 생각까지?"라며 놀라자, 전진은 "저는 생각했었다"라며 '운명의 단짝'임을 자랑했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr