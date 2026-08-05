코르티스 마틴이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

코르티스 마틴이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

그룹 코르티스의 리더 마틴이 데뷔 첫 공중파 예능 '라디오스타'에 출연한다.5일 방송되는 MBC '라디오스타'는 최원영, 이태란, 바다, 마틴이 출연하는 'Fㅐ션과 Pㅐ션 사이 암 쏘 힙~' 특집으로 진행된다.마틴이 리더로 활약 중인 코르티스는 작사와 작곡은 물론 안무, 뮤직비디오, 의상 등 제작 전반에 멤버들이 직접 참여하는 셀프 프로듀싱 그룹이다. 데뷔 1년도 채 되지 않아 스포티파이 누적 스트리밍 10억 회를 돌파했으며, 인천을 시작으로 북미와 일본을 잇는 첫 투어를 진행하며 존재감을 키우고 있다.마틴은 이날 코르티스 멤버들 없이 홀로 첫 공중파 예능에 출연한다. 그룹을 대표해 '라디오스타'를 찾은 그는 긴장한 모습으로 등장하지만, 이내 솔직한 입담과 반전 매력을 보여준다.어릴 때부터 '라디오스타'를 비롯한 예능 프로그램을 보며 자랐다는 마틴은 선배들과 함께 출연한 소감을 전하며, 배울 점이 많다고 말한다. 이어 코르티스 팬들 사이에서 엄성현과 안건호의 성을 딴 조합명 '엄앤안'이 비주얼과 케미로 사랑받고 있는 가운데, 그는 "팬들의 최애가 되고 싶다"는 포부를 밝힌다.MZ세대 신조어 '영크크'의 탄생 비화도 공개된다. 마틴은 데뷔 당시 멤버들이 함께 문화를 만들고 창작하는 팀이라는 의미를 담아 자신들을 '영 크리에이터 크루'라고 소개했다고 말한다. 이어 이를 바탕으로 멤버들이 '영크크'를 하나의 노래와 콘텐츠로 발전시켰다고 밝혀 코르티스만의 제작 과정이 공개될 예정이다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr