안소요가 '내일도 출근'에 출연한다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

배우 안소요가 '내일도 출근!'에서 박지현 친구 역할로 출연한다.오는 22일 방송되는 tvN 드라마 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 만나면서 일과 사랑에서 다시 설렘을 가지게 되는 드라마다. 서인국, 박지현, 강미나 등이 출연한다.안소요는 육아 중인 엄마이자 지윤의 대학 동기 이혜지 역으로 분한다. 이혜지는 수더분한 성격과 친근한 매력을 지닌 인물이다. 지윤에게 솔직하고 진심 어린 조언을 건네는 것은 물론 절친 케미를 선보이며 극에 활력을 더할 예정이다.안소요는 그간 촘촘히 쌓아온 작품 활동으로 연기 내공을 쌓았다. 그는 드라마 '나인 퍼즐'에서 범죄행동분석팀장으로 현실감있는 상사의 면모를 선보이는가 하면 넷플릭스 '더글로리'에서는 학교 폭력 피해자 김경란 역으로 강한 인상을 남겼다.'내일도 출근!'은 오는 22일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr