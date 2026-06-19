'하반신 마비' 현대화. 두 발로 일어섰다…재활 끝 기적, "약속 지키기 위해" ('미스트롯포유')[종합]

현대화가 재활 끝에 보조기에 의지한 채 스스로 두 발로 일어서는 데 성공했다. /사진제공=TV조선

현대화가 재활 끝에 보조기에 의지한 채 스스로 두 발로 일어서는 데 성공했다.지난 18일 방송된 TV CHOSUN '미스트롯 포유' 6회에서는 '전국 신동 자랑' 특집 본선 무대가 펼쳐졌다. 이날 '노래로 일어설게요' 윤태화, 현대화가 3연승을 달성, 전국 시청률 4.1%를 기록했다.윤윤서는 김연자의 '영동 부르스'를 열창했다. 김용빈은 "듣는 귀가 뛰어나다. 어떤 노래든 잘 부를 것. 무궁무진하다"라며 칭찬을 아끼지 않았다. 이어 윤윤서와 '대구 김연자' 김보민이 이태호의 '간대요 글쎄'로 객석을 압도했다. 두 사람은 중학생이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 섬세한 완급 조절로 감탄을 자아냈다.이소나는 진성의 '님 찾아가는 길'을 통해 저음부터 고음까지 흔들림 없는 가창을 선보였다. 듀엣 무대에서는 진성의 '못난놈'으로 흥과 에너지를 담아냈다.길려원은 기존의 구성진 꺾기를 내려놓고 담백한 감성으로 장윤정 '약속'을 재해석했다. 이를 본 동료들은 "왜 경연 때 이 노래를 안 불렀는지 의문"이라며 호평을 보냈다.염유리는 록 발라드인 정경화 '나에게로의 초대'를 꾸몄다. 이어 '남해 지디' 김민율과 함께한 '친구여' 무대에서는 앵콜 요청까지 이끌어냈다.마지막으로 가왕 '노래로 일어설게요' 팀의 방어전이 이어졌다. 윤태화는 짝꿍 현대화의 인생곡이라는 임희숙 '내 하나의 사람은 가고'를 선곡했다. 한 소절 한 소절 진심을 담아낸 열창에 현대화는 끝내 눈물을 흘렸고, 출연진은 "태화 씨 무대 중 베스트였다", "가왕다운 무대였다"라며 찬사를 보냈다.마야의 '나를 외치다'로 꾸린 듀엣 무대에서는 또 하나의 가슴 벅찬 순간이 펼쳐졌다. 노래가 절정으로 치닫던 순간, 현대화가 보조기에 의지한 채 천천히 두 발로 일어섰다. 수많은 땀과 눈물, 포기하지 않은 재활의 시간이 만들어낸 기적 같은 장면이었다.불가능을 희망으로 바꾼 그의 도전에 관객들은 박수와 눈물로 화답했다. 현대화는 "일어서는 모습을 보여드리겠다는 약속을 지키고 싶었다"며 "한 분에게라도 희망의 메시지가 전달됐다면 만족한다"라고 소감을 전했다.'노래로 일어설게요' 팀은 최종 우승을 차지하며 3연승에 성공했다. 4연승에 오르면 누적 상금 1000만 원과 함께 명예 졸업을 하게 된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr