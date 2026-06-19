그룹 라이즈의 두 번째 미니앨범 'II' 단체 티저 이미지./ 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈의 두 번째 미니앨범 'II' 단체 티저 이미지./ 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 미니 2집 'II'로 또 한 번 밀리언셀러 기록을 세웠다.20일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈의 두 번째 미니앨범 'II'는 발매 4일 만에 한터차트 기준 누적 판매량 100만 장을 돌파했다.이로써 라이즈는 데뷔 싱글 'Get A Guitar'를 시작으로 첫 번째 미니앨범 'RIIZING', 첫 정규앨범 'ODYSSEY'에 이어 'II'까지 통산 네 번째 밀리언셀러 기록을 보유하게 됐다.15일 발매된 'II'는 해외에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 중국에서는 텐센트뮤직 통합 K-팝 차트와 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위에 올랐으며, 판매액 100만 위안을 돌파해 '플래티넘' 인증을 획득했다. 일본에서는 AWA 실시간 급상승 차트 1위를 기록했고, 전 세계 14개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 톱10에 진입했다.타이틀곡 'Do Your Dance' 역시 국내외 음악 차트에서 상승세를 보이며 라이즈의 컴백 열기를 이어가고 있다.라이즈는 최근 음악방송을 통해 'Do Your Dance' 무대를 처음 선보였으며, 방송 출연과 다양한 온라인 콘텐츠를 통해 활발한 컴백 활동을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr