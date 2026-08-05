투모로우바이투게더 연준/ 사진=텐아시아 DB

그룹 투모로우바이투게더 연준이 미국 메이저리그(MLB) 경기 시구자로 참석한다.연준은 오는 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열리는 LA 다저스와 밀워키 브루어스의 경기에 시구자로 나선다. 앞서 방탄소년단 뷔, 축구선수 손흥민 등이 해당 구장에서 시구를 진행한 바 있다.이날 연준은 LA 다저스가 주관하는 '한국 문화유산의 밤'(Korean Heritage Night) 행사에도 함께한다. 이는 한국 문화를 소개하고 한인 커뮤니티와의 교류를 위해 매년 열리는 문화행사로, 연준은 현장에서 무대를 선보일 계획이다.연준은 최근 미니 2집 'NO LABELS: PART 02'와 타이틀곡 'Ice Cream'을 발표한 이후 미국 현지 활동을 이어가고 있다.그는 5일 ABC 방송 '굿모닝 아메리카'의 '서머 콘서트 시리즈'에 출연한다. 이어 6일에는 라디오 방송사 Z100이 개최하는 'Z100 서머배시' 무대에 오르며, 12일에는 빌보드 주최 라이브 '빌보드: 원 나이트 온리'에서 단독 공연을 진행한다.한편 연준이 속한 투모로우바이투게더는 오는 14일부터 16일까지 미국 LA 컨벤션센터와 크립토닷컴 아레나에서 열리는 'KCON LA 2026'에 참석한다. 투모로우바이투게더는 16일 헤드라이너로 무대에 오르며, 연준은 15일 솔로 무대를 펼칠 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr