배우 안은진이 건상식 끼니를 인증했다. / 사진=안은진 SNS

배우 안은진이 다시 한번 건강식 섭취를 인증했다.안은진은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "향수병 극뽁"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 안은진이 밥을 먹기에 앞서 메뉴를 소개하고 있는 모습. 평소와 달리 밥이 등장해 반가움을 자아냈지만 그 위에 낫또, 명란, 계란 등을 올려 여전히 건강을 생각한 식사를 하고 있음을 알렸다.약 10kg을 감량했다고 알려진 안은진은 지난달 밥이 아닌 흰죽과 동치미 국물, 계란, 낫또 등으로 꾸려진 아침 식단을 공유해 주목받은 바 있다. 지난 12일에는 오후 2시경 샐러드 위주의 아침 겸 점심을 인증하기도 했다.한편 안은진은 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'를 차기작으로 선택했다. 작품은 결혼을 앞둔 연인들의 이야기를 다룬다. 안은진은 해당 작품에서 영화감독 '이미도' 역으로 분할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr