리센느 원이/ 사진=엠넷 '엠카운트다운' 캡처

리센느/ 사진 제공=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느(RESCENE)가 음원 차트 역주행에 힘입어 음악 방송에 출연했다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)가 지난 18일 Mnet '엠카운트다운' 스페셜 스테이지에 출연해 2024년 8월 발매한 미니 1집 'SCENEDROME'(씬드롬)의 타이틀곡 'LOVE ATTACK'(러브 어택) 무대를 선보였다. 이로써 리센느는 이 곡으로 약 2년 만에 다시 음악 방송에 출연했다.이날 이들은 'LOVE ATTACK'을 갸루 콘셉트로 새롭게 재해석했다. 리센느는 무대 중간 화제의 밈 '야호' 등 재치 있는 멘트로 보는 재미를 더했다.음악방송 무대에 다시 오르게 된 배경에는 SNS를 중심으로 얻은 화제성이 있었다. 리센느 멤버 원이의 개인 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'에서 멤버 미나미가 출연해외친 "거제, 야호!"라는 멘트가 SNS상에서 큰 반응을 얻었다.멤버들을 향한 관심은 곡으로 이어졌다. 약 2년전 발매한 'LOVE ATTACK'이 재조명됐다. 이 곡은 멜론 'TOP100' 차트와 일간 차트에서 진입 이후 꾸준한 상승세를 보이며 최고 순위 5위를 기록하는 등 역주행 흐름을 탔다.한편, 리센느는 오는 7월 리메이크 곡으로 컴백한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr