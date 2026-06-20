박명수가 전현무 대신 '사당귀' 메인 MC 자리를 차지했다./사진제공=KBS

박명수가 전현무 대신 '사당귀' 메인 MC 자리를 차지했다./사진제공=KBS

박명수가 멕시코로 떠난 전현무 대신 '사당귀' 메인 MC석을 차지한다.오는 21일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서 전현무가 북중미 월드컵 중계로 인해 잠시 자리를 비운다. 이에 그동안 ‘메인MC’를 향한 야심을 드러내 온 박명수가 전현무 빈 자리를 차지한다. 박명수는 “2024년 보스로 굴러들어온 제가 드디어 박힌 돌 전현무를 빼내고 메인 MC가 됐다”며 감격한다.이어 박명수가 “현무 마음에 안 들었다. 내가 오늘부터 잘 해볼 것”이라며 출사표를 던지자 김숙은 “현무가 다음주에 돌아오는 것 아니냐”라며 웃는다. 박명수는 “한 번 잡은 자리는 절대 안 놓은다. 전현무 멕시코에서 못 오게 하겠다”며 MC석 사수를 예고한다. 급기야 박명수는 멕시코에 간 전현무에게 “현무야 영원한 건 절대 없어”라며 영상 편지를 띄우며 메인 MC 등극을 자축한다.그러나 스튜디오를 장악하겠다는 박명수의 포부에 김숙은 “나는 갑자기 현무가 보고 싶어”라며 그리움을 보인다. 김숙은 박명수가 호들갑을 떨며 폭주할 때마다 “현무야 언제 와?”를 외치고, 박명수는 “현무 얘기 그만”이라며 전현무 언급 금지령을 내린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr