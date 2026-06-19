배우 성동일의 아들 성준과 딸 성빈이 유튜브에 동반 출연해 근황을 전한다./ 사진제공=유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’

배우 성동일의 아들 성준과 딸 성빈이 유튜브에 동반 출연해 근황을 전한다./ 사진제공=유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’

배우 성동일의 아들 성준과 딸 성빈이 유튜브에 동반 출연해 근황을 전한다.19일 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'(제작 티엠이그룹, 연출 문태주)에는 성동일과 함께 자녀 성준, 성빈이 한자리에 모여 윤주모(윤나라 셰프)와 만난다.성동일과 성준이 먼저 윤주모와 즐거운 시간을 보내던 중 성빈은 윤주당 문을 열고 깜짝 등장한다. 성준이 "저도 못 알아봤다"고 너스레를 떤 가운데 성빈은 '아빠! 어디가?'에서의 귀여웠던 모습은 온데간데없이 훌쩍 큰 소녀로 등장한다. 성빈이 과거와 달리 카메라 앞이 낯설어 수줍음을 보이자 오빠 성준은 "이런 빈이가 익숙하지 않다"고 솔직하게 말한다.일반고 재학 중 예고로 편입해 현재 현대무용을 전공하고 있는 3학년이라는 성빈은 "혼자 택시를 타고 접수 마감 몇 시간을 앞두고 예고 입학 원서를 냈다"며 "그때 가족 모두가 반대했다"고 털어놓는다. 이에 성동일은 "당시 빈이가 상의도 없이 자기 결정대로 일을 추진해 화가 났었다"고 당시를 떠올린다.성빈은 윤주모에게 "'흑백요리사2' 시작할 때부터 끝까지 다 봤다"며 "처음부터 윤주모 님을 응원했다. 붙을 때마다 눈물을 흘리시는데 너무 찡하더라"라고 애정을 드러냈다.반면 옆에 있던 성동일은 "아빠 드라마는 한 번도 본 적 없다"고 질투하면서도 성빈을 향해 "준이나 막내 율이와 다르게 예전이나 지금이나 사랑 표현을 제일 많이 한다"며 "빈이한테 기대가 크다. 누구도 생각 못한 걸 한다"고 흐뭇해한다.지금까지도 회자되는 '아빠! 어디가?'에 대한 심경도 밝힌다. 성빈은 "이제는 조금 창피하다"며 "새로 만난 친구들이 '영상 잘 봤다'고 하기도 한다. 아직 별로 안 친한데 상대방은 저의 치부들을 다 알고 있다. 그렇게 예쁜 추억도 아니지 않나"라고 고충을 전한다.다만 오빠인 성준은 "어렸을 때는 빈이랑 비슷하게 힘들어 했는데 요즘은 편해졌다"고 말한다. 이어 "아빠와 좋은 추억도 많았지만 같이 나갔던 애들과도 너무 재밌게 놀았다. 민국이 형은 지금 22살이다. 다른 건 기억 안 나도 민국이 형이 울었던 게 기억난다"며 회상한다. 외에도 성준은 성빈에게 기프티콘 선물을 보냈다가 당황한 일화를 밝힌다.유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'는 매주 금요일 오후 5시 30분 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr