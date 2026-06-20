'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'가 7월 중 공개된다. / 사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'가 7월 중 공개된다. / 사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 김혜준이 '킬러들이 쇼핑몰 시즌2'로 돌아온다.디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'가 다음 달 공개를 확정했다. 지난 2024년 1월 공개된 시즌1 이후 약 2년 만이다.'킬러들의 쇼핑몰'은 삼촌 진만(이동욱 분)이 남긴 위험한 유산으로 인해 수상한 킬러들의 표적이 된 조카 지안의 생존기를 그린 스타일리시 뉴웨이브 액션 드라마다. 시즌1 당시 김혜준은 삼촌이 세상을 떠난 후 평범했던 삶이 송두리째 뒤바뀌게 된 정지안을 그려내며 주목받았다.시즌2 공개에 앞서 MBC가 여름 특선 편성으로 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1을 선보인다. 시즌2 공개를 앞두고 다시 만나는 시즌1은 정지안의 치열했던 과거를 되짚어볼 수 있는 특별한 시간이 될 전망이다.시즌1에서 모든 것이 낯설던 정지안의 처절한 생존기가 그려졌다면, 시즌2에서는 한층 단단해지고 강해진 정지안의 변화를 만날 수 있다. 강도 높은 총기 액션은 물론 시즌1에서 쌓아온 캐릭터 서사를 바탕으로 더욱 깊어진 연기를 선보인다.수많은 위기를 이겨내고 살아남은 정지안은 시즌2에서 쇼핑몰의 새 대표가 되어 또 다른 위협에 맞선다. 자신의 운명을 스스로 개척해 나갈 그가 어떤 선택을 내리고, 어떤 모습으로 성장해 나갈지 기대가 쏠린다.'킬러들의 쇼핑몰 시즌1' 복습하기는 다음 달 3일 오후 9시 50분부터 MBC에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr