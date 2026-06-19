트와이스 사나/ 사진=텐아시아 DB

그룹 트와이스의 사나가 의상 사고와 관련해 심경을 밝혔다.사나는 지난 18일 팬 소통 플랫폼을 통해 "피팅할 땐 가운데가 안 벌어지게 해서 입었는데 들어갈 때 정신없어서 거울을 못 보고 들어갔다. 벌어진 상태로 찍힌 것도 대기실 들어와서 알았다"라고 말했다.이어 "안 그래도 피팅 때처럼 못 나가서 속상했는데 말이 많아서 더 속상하다"라고 털어놨다.사나는 앞서 트와이스 멤버들과 서울 종로구의 한 카페에서 열린 한 행사에 참석했다. 이날 사나는 꽃무늬로 장식된 흰색 원피스를 입고 등장했다. 당초 연출하려던 스타일과 달리 앞부분이 벌어지며 속옷이 노출된 듯한 의상 사고가 발생했다.사나가 착용한 의상은 한 국내 브랜드의 58만 원대 제품이다. 룩북 모델 역시 밑단을 들어 올려 쇼츠를 노출해 스타일리스트가 의도한 연출이 아니냐는 추측도 나왔다. 사나가 직접 의상 사고였다고 밝히면서 논란은 일단락되는 분위기다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr