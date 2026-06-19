이미지 크게보기 사진 = KBS2 '신상출시 편스토랑'에

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'신상출시 편스토랑' 13세 트로트 가수 이수연을 향한 조부모의 각별한 사랑이 전해졌다.18일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'에서는 장민호가 이수연과 할머니를 초대해 식사를 함께하는 모습이 그려졌다.화기애애한 분위기 속에서 자연스럽게 가족 이야기가 오갔고, 어린 나이에 아버지를 떠나보낸 이수연의 사연도 전해졌다.이수연은 "7살 때 아빠가 돌아가셨다. 장난꾸러기였던 건 기억이 나는데 그것 말고는 잘 기억이 안 난다"고 말했다.손녀의 말을 듣던 할머니는 오랜 시간 품어온 그리움을 조심스럽게 꺼내놨다. 그는 "수연이가 잘 때, 걸을 때, 그리고 껄껄껄 웃을 때 그때가 정말 아들을 닮았다"며 "사람들은 가슴에 묻으라고 하는데 묻을 수가 없더라"고 털어놨다.갑작스럽게 아들을 떠나보낸 뒤 한동안 깊은 상실감에 빠졌다는 할머니. 우울증과 대인기피증으로 힘겨운 시간을 보내기도 했지만, 손녀의 존재가 다시 일어설 힘이 됐다고 돌아봤다.특히 손녀의 재능을 발견하게 된 순간도 떠올렸다. 할머니는 "수연이가 '배 띄워라'를 부르는데 웃음이 터졌다"고 회상하며 가수의 꿈을 응원하게 된 계기를 전했다.무엇보다 시선을 모은 건 손녀의 미래를 위해 묵묵히 준비해온 조부모의 마음이었다. 현재도 이수연의 활동을 가장 가까이에서 지켜보고 있는 할머니는 수입 관리에 대한 이야기가 나오자 단호한 답을 내놨다."수연이 수입은 다 저축하고 있다. 수연이가 19살이 돼서 직접 돈 관리를 하기 전까지는 모조리 모아주려고 한다. 이어 "단 1원도 건드리지 않았다"고 덧붙였다.이에 이수연은 "저는 괜찮으니까 제발 써달라고 하는데 할아버지가 혼내신다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr