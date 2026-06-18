채정안 / 사진 = 채정안 SNS

배우 채정안이 '커피 프린스' 시절 비주얼을 그대로 구현했다.18일 채정안은 자신의 SNS에 "기억나니 한유주"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 '우리가 사랑한 한유주, 현재의 해인'이라는 레터링이 적힌 하트 모양 케이크를 한 손에 든 채정안의 모습이 담겼다. 이날 그는 슬리브리스 화이트 톱과 데님 팬츠를 입고 단아한 자태를 자아냈다.특히, 그의 변함없는 미모가 눈길을 끌었다. 그는 19년 전 방영된 MBC 드라마 '커피프린스' 속 한유주 비주얼을 그대로 재현해 놀라움을 안겼다. 채정안은 건강미 넘치는 구릿빛 피부와 풍성한 웨이브 헤어로 그때 그 시절 성숙미 가득한 미모를 완벽 소화했다.해당 사진을 접한 팬들은 "이 정도면 주기적으로 방부제 챙겨 먹는 거 아니냐", "한유주가 그대로 큰 것 같네"라며 채정안의 동안 비주얼에 감탄을 표했다.한편, 채정안은 1977년생으로 올해 48세다. 그는 최근 개봉한 김다솜 감독의 영화 '현재를 위하여'에 출연해 열연을 펼쳤다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr