티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연한 배우 이홍내를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연한 배우 이홍내를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연한 배우 이홍내를 인터뷰했다./사진=이홍내 SNS

"'미각보이즈' 무대 장면을 보면서 저도 모르게 박수를 쳤어요. 제가 했다면 엄청나게 뚝딱거렸을 거예요(웃음). 춤을 제대로 춰본 적이 한 번도 없거든요. 그래서 멤버가 아닌 게 오히려 다행이라고 느꼈죠."18일 서울 강남구의 한 카페에서 티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연한 배우 이홍내를 만났다.'취사병 전설이 되다'(이하 '취사병')는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 '전설의 취사병'으로 성장하는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 하며 총 12부작으로 티빙과 tvN에서 동시 공개됐다. 지난 16일 7.6%의 시청률로 유종의 미를 거뒀다.이홍내는 극 중 강림초소 취사병 윤동현 병장 역을 맡았다. 1990년생인 그는 2014년 영화 '지옥화'로 데뷔했다. 모델 출신인 이홍내는 2020년 OCN '경이로운 소문'으로 인지도를 키웠고, 출연작마다 탄탄한 연기력으로 호평받았다. '취사병'에서는 코믹한 매력과 허당미를 더한 윤동현을 통해 이전과는 또 다른 얼굴을 보여주며 시청자들에게 반전 매력을 선사했다.극 중 '미각보이즈' 무대에는 함께하지 않았지만, 이홍내는 누구보다 열렬한 팬이었다고. 그는 "미각보이즈 친구들을 보면서 정말 대단하다는 생각을 많이 했다"며 "농담처럼 '나도 저기에 한 번 껴봤으면 어땠을까' 상상하기도 했다"고 미소 지었다.이어 "나는 친구들처럼 그렇게 못 했을 것 같다. 촬영 중간 점심시간에도 따로 모여 계속 안무 연습을 하더라"며 "옆에서 지켜보면서 저 정도의 노력이 있었기에 그런 무대가 나올 수 있었구나 싶었다"고 칭찬했다.미각보이즈 멤버는 아니었지만, 이홍내는 극 중 박지훈과 함께 밴드 신을 소화하며 또 다른 도전에 나서기도 했다. 그는 "몇 달 전부터 꾸준히 연습했다. 드럼을 처음 쳐봤는데 생각보다 너무 어렵더라"며 "내가 잘하지 못해서 피해를 주면 안 된다는 생각에 미니 드럼을 구매했다. 집에서 매일 손동작과 박자를 익혔다"고 밝혔다.그러면서 "개인적으로 만족도가 굉장히 큰 장면"이라며 "노란 가발에 호랑이 무늬 바지, 선글라스까지 쓰고 드럼을 치는 경험을 또 언제 해보겠나. 정말 즐겁게 준비했고 촬영했던 장면이라 오래 기억에 남을 것 같다"고 밝게 웃었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr