배우 채서안은 '멋진 신세계'에서 모태희 역을 맡아 활약했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 채서안이 임지연, 허남준과 연기 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 채서안을 만났다.'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌인 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계의 이야기를 그린 로맨스 코미디 드라마다. 극 중 채서안은 모창그룹의 외동딸이자 차세계(허남준 분)의 정혼자인 모태희를 연기했다. 그는 차세계와 신서리(임지연 분) 관계에 변수를 만들며 극의 몰입도를 끌어올리는 역할을 했다.극 중 채서안은 임지연과 대립 구도를 형성했다. 그는 "선배님이 전작에서 강렬한 캐릭터를 많이 보여주셨어서 맞붙는 신을 찍을 때는 부담감이 있었다"며 "촬영 일정표가 나오면 일주일 전부터 '정신 차려야 한다'는 생각으로 더 열심히 연습했다"고 회상했다. 이어 "실제로는 정말 따스한 선배님"이라며 "첫 촬영 때 날씨가 굉장히 추웠는데, 대기 시간마다 같이 히터를 쐬자며 먼저 챙겨주셨다"고 감사를 표했다.허남준과의 연기 호흡에 대해서도 이야기했다. 그는 "모태희는 대부분 자신의 말을 일방적으로 쏟아내는 경우가 많았다"며 "호흡을 맞추기 어려웠을 것 같은데, 모든 대사를 자연스럽게 받아주셔서 대단하다고 생각했다"고 말했다. 앞서 다른 인터뷰에서 '폭싹 속았수다'의 학씨를 이상형으로 꼽았던 채서안은 차세계에 대한 애정도 표현했다. 그는 "한 사람만 바라보는 모습이 매력적인 것 같다. 지금은 학씨보다 차세계가 더 좋다"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr