'취사병 전설이 되다'의 주연 배우 박지훈을 인터뷰했다./사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다'의 주연 배우 박지훈을 인터뷰했다./사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다'의 주연 배우 박지훈을 인터뷰했다./사진제공=티빙

"'내년에는 정말 군대에 가야 해요. 해병대 수색대 시험에 떨어지더라도 해병대는 꼭 가고 싶습니다."최근 서울 종로구의 한 카페에서 티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'의 주연 배우 박지훈을 만났다.'취사병 전설이 되다'(이하 '취사병')는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 '전설의 취사병'으로 성장해가는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 박지훈은 극 중 의문의 능력을 얻게 된 뒤 전설의 취사병으로 거듭나는 강성재 역을 맡아 극의 중심을 이끌었다.작품은 공개 직후 티빙 오리지널 드라마 가운데 최근 3년 기준 첫 주 최다 유료 가입자를 기록했다. 이후 3주 연속 유료 가입 기여자 수 1위에 오르며 흥행세를 이어갔다. 박지훈 역시 코믹과 판타지, 성장 서사를 자연스럽게 넘나들며 주연 배우로서 존재감을 입증했다.박지훈은 올해 2월 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'로 1690만 관객을 동원하며 '천만 배우' 타이틀을 얻었다. 이후 곧바로 '취사병'을 선보이며 무게감 있는 사극 속 단종부터 유쾌한 취사병 강성재까지 전혀 다른 결의 캐릭터를 소화했다. 장르와 분위기가 극명하게 대비되는 작품을 연이어 선보이며 넓어진 연기 스펙트럼을 증명했다.1999년생인 박지훈은 2006년 MBC '주몽'으로 데뷔했다. 이후 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연하며 대중적 인지도를 끌어올렸다. 당시 시그널송 무대 엔딩에서 선보인 윙크 한 번으로 화제를 모았고, 1차 순위 발표식에서는 101명의 연습생 가운데 유일하게 100만 표를 돌파하며 1위에 올랐다. 이후 단 한 번도 3위 아래로 내려가지 않은 채 최종 2위로 워너원 멤버가 됐다.입대해야 할 시기가 얼마 남지 않았다는 박지훈은 인터뷰를 통해 해병대 입대 의지를 강하게 보였다. 그는 "내년에는 가야 한다. 정확히 몇 월인지는 모르겠지만 해병대에도 나이 제한이 있더라"며 "해병대 수색대를 지원하면 시험을 봐야 한다. 혹시 떨어지더라도 해병대는 무조건 갈 생각"이라고 밝혔다.해병대를 선택한 이유에 관해 박지훈은 "설명하기 어렵지만, 이상하게 계속 끌린다"고 했다. 그는 "주변에 해병대 출신은 없고 가족들도 대부분 육군을 나왔다"며 "물론 군 생활은 어디든 힘들겠지만, 물에서 활동하는 훈련이라든지 배울 수 있는 것들이 더 많지 않을까 하는 생각이 든다"고 말했다.박지훈은 '취사병' 촬영을 통해 군대 내 취사병의 중요성을 새삼 깨달았다고 고백했다. 그는 "취사병과 내 희망 보직은 더 멀어진 것 같다"면서도 "취사병의 소중함은 많이 알게 됐다"고 웃어 보였다. 이어 "'전투의 사기는 밥심'이라는 말처럼 밥이 중요하다는 걸 촬영하면서 느꼈다"며 "원래도 취사병보다는 훈련받는 보직에 대한 로망이 있었다. 그래서 오히려 취사병과는 더 멀어진 것 같다"고 설명했다.작품에 특별출연으로 참여한 이상이에 관한 비하인드를 전했다. 박지훈은 "특별출연이라고 들었는데 대본을 읽을수록 계속 등장하더라"며 "중대장 캐릭터는 작품에서 빠질 수 없는 인물이었다. 나도 대본을 보면서 '이게 특별출연이 맞나?' 싶은 정도였다"고 웃었다. 그러면서 "상이 선배가 '특별출연으로 왔는데 정신 차려 보니 마지막 촬영까지 함께했다'고 말씀하신 적이 있는데 그 이야기가 너무 웃겼다"고 덧붙였다.이상이가 촬영을 즐겁게 했다고도 전했다. 박지훈은 "선배님도 '사기'라고 생각하시진 않았을 것"이라며 "촬영장 분위기가 워낙 좋았고 즐겁게 촬영하셨다"고 말했다. 이어 "마지막 촬영까지 함께해 주신 것만으로도 감사했다"며 "제작발표회까지 참석해 주셔서 더욱 고마운 마음이 컸다"고 밝혔다.향후 같은 감독의 차기작 특별출연 제안이 온다면 어떻게 할 것이냐는 질문에는 신중한 답변을 내놨다. 박지훈은 "결국 대본을 보고 결정하게 될 것 같다"며 "불러주시는 것 자체만으로도 감사한 일이지만 어떤 역할을 주실지는 모르지 않나"라고 말했다. 이어 "그래도 감독님이 주신 작품인 만큼 긍정적인 마음으로 대본을 읽어볼 것 같다"고 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr