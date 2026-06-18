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사진 제공 = TV CHOSUN '미스트롯 포유'

'미스트롯 포유' TOP7이 경연을 방불케 한다.18일 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유'에서는 '전국 신동 자랑' 특집이 전파를 탄다. 본선 1라운드 개인전에 나선 미스들은 칼을 갈고 준비한 무대로 대결의 열기를 끌어올린다.먼저 길려원은 그동안의 트레이드마크였던 꺾기 창법 대신 담백한 감성으로 승부수를 던진다. "성숙한 23살의 무대를 보여드리겠다"라며 장윤정의 '약속'을 꺼내 든 길려원은 깊어진 울림을 선보인다. 노래가 끝나자마자 곳곳에서 "길려원이 부른 노래 중 가장 좋았다"라는 찬사가 터져 나왔다는 전언.정통 트롯 강자 윤윤서의 무대도 기대를 모은다. 김연자의 '영동부르스'를 열창한 윤윤서를 향해 출연진들은 "포스가 장난 아니다", "중학생 맞냐"라며 놀란다. 특히 김용빈은 "볼 때마다 노래 실력이 느는 것 같다. 잠재력이 무궁무진하다"라며 극찬을 아끼지 않는다.예선 1위에 빛나는 염유리 역시 상상을 초월하는 반전 매력으로 시선을 사로잡는다. 이날 염유리가 선곡한 곡은 정경화의 '나에게로의 초대'. 폭발적인 고음과 숨겨둔 록 스피릿을 뽐내며 색다른 매력을 발산한다. 이를 두고 MC 붐은 "오늘은 염유리의 날이냐?"라며 감탄한다.쟁쟁한 무대들 속에서 누가 관객들의 가장 큰 선택을 받으며 순위 경쟁의 주도권을 잡게 될지 관심이 집중된다. 한편, 미스들의 본선 무대는 오늘(18일) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유'에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr