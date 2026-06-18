민혜연♥주진모, 결혼 8년 차인데 신혼같아…바쁜 의사와의 데이트

배우 주진모의 아내이자 가정의학과 전문의 민혜연이 여유로운 초여름 일상을 공개했다.
민혜연은 최근 자신의 SNS에 "바쁘지만 바빠서 행복한 초여름 일상들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 민혜연은 레스토랑에서 식사를 즐기며 환한 표정을 짓고 있다. 화이트 셔츠 차림으로 청순한 분위기를 자아낸 그는 자연스러운 미소만으로도 눈길을 끌었다.
이어 공개된 사진에서는 남편 주진모와의 투샷도 담겼다. 두 사람은 카페에서 나란히 앉아 거울 셀카를 촬영하며 다정한 분위기를 연출했다. 민혜연은 카메라를 향해 미소를 짓고, 주진모 역시 편안한 표정으로 아내 곁을 지켰다. 2019년 결혼 후 꾸준히 애정을 보이고 있는 부부의 변함없는 금슬이 돋보이는 순간이다. 또 다른 사진에서는 골프웨어를 갖춰 입고 필드에 나선 모습도 공개했다. 푸른 잔디 위에서 스윙을 준비하는 민혜연은 건강미 넘치는 매력을 발산했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
민혜연은 최근 자신의 SNS에 "바쁘지만 바빠서 행복한 초여름 일상들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 민혜연은 레스토랑에서 식사를 즐기며 환한 표정을 짓고 있다. 화이트 셔츠 차림으로 청순한 분위기를 자아낸 그는 자연스러운 미소만으로도 눈길을 끌었다.
이어 공개된 사진에서는 남편 주진모와의 투샷도 담겼다. 두 사람은 카페에서 나란히 앉아 거울 셀카를 촬영하며 다정한 분위기를 연출했다. 민혜연은 카메라를 향해 미소를 짓고, 주진모 역시 편안한 표정으로 아내 곁을 지켰다. 2019년 결혼 후 꾸준히 애정을 보이고 있는 부부의 변함없는 금슬이 돋보이는 순간이다. 또 다른 사진에서는 골프웨어를 갖춰 입고 필드에 나선 모습도 공개했다. 푸른 잔디 위에서 스윙을 준비하는 민혜연은 건강미 넘치는 매력을 발산했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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