이은샘이 '유부녀 킬러'에 출연한다./사진제공=눈컴퍼니

배우 이은샘이 ‘유부녀 킬러’에 출연한다.오는 7월 31일 오후 9시 50분 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘의 워라밸 사수기를 그린 드라마다.이은샘은 밝은 성격의 대학원생이자 전설적인 킬러 ‘킹피셔’ 유보나(공효진 분)의 시누이이자 권태성(정준원 분)의 동생 권세아 역을 맡는다. 그는 부모님의 치킨 가게 배달을 도맡고, 바쁜 유보나를 대신해 조카 권율(황봄이 분)의 시터를 자처하는 싹싹한 면모의 소유자다. 남다른 붙임성과 긍정적인 매력으로 극에 따뜻한 활력을 담당할 예정이다.이은샘은 드라마 ‘블랙독’, ‘옷소매 붉은 끝동’, ‘지금 우리 학교는’ 등 다채로운 작품에 출연해 필모그래피를 쌓았다. 지난해에는 ‘S라인’과 ‘청담국제고등학교’ 시즌1, 2를 통해 존재감을 뽐냈다. 이에 '유부녀 킬러'에서 공효진과 선보일 유쾌한 시누이, 올케에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr