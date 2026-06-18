배우 구혜선이 여리여리한 분위기를 뽐내고 있다. / 사진=구혜선 SNS

배우 구혜선이 몸매 근황을 알렸다.구혜선은 18일 자신의 인스타그램에 "요요(?)가 온 것 같아 요가 중"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 구혜선이 여리여리한 분위기를 물씬 풍기고 있는 모습. 특히 구혜선은 날씬한 몸매에도 "요요가 왔다"고 언급해 눈길을 끌었다.구혜선은 지난해부터 약 13~14kg 감량을 목표로 다이어트를 진행해왔다. 최근 46.78kg을 인증하기도 해 많은 관심을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr