19기 옥순, 모태솔로의 해피엔딩… ♥상철과 결혼 앞두고 드레스 투어

19기 옥순이 예비신부의 설렘을 보였다.19기 옥순은 최근 SNS를 통해 웨딩드레스 투어 현장을 공개했다. 사진 속 그는 다양한 스타일의 웨딩드레스를 입고 예비신부다운 단아한 매력을 뽐냈다.공개된 사진에는 다양한 드레스가 담겼다. 레이스가 화려하게 수놓인 클래식한 드레스부터 반짝이는 비즈 장식이 돋보이는 화려한 볼드레스, 입체적인 소재감이 특징인 유니크한 디자인까지 다양한 스타일을 소화했다.옥순은 "전 과연 어떤 드레스를 골랐을까요. 어울리는 드레스 추천해주세요"라며 팔로워들에게 의견을 구했다. 투표에는 7000명 이상이 참여하며 높은 관심을 보였다.한편, '나솔' 모솔특집으로 꾸며진 19기에 출연했던 상철과 옥순은 최종선택에서 매칭이 이뤄지지 않았으나, 촬영 후 실제로 커플이 되었다는 사실이 알려졌다. 이들은 결혼을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr