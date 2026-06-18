/ 사진=배윤정 SNS

/ 사진=배윤정 SNS

안무가 배윤정이 다이어트 후 13kg가 쪘다고 밝혔다.배윤정은 지난 17일 자신의 SNS를 통해 "고무줄처럼 매번 왔다 갔다 한다. 유지 몇 년 동안 잘해오다 개인적인 사정으로 러닝도 잠시 놨더니 한 달 만에 바로 4~5kg 쪄버렸다"고 밝혔다.함께 공개한 영상에는 민소매와 반바지를 입고 거울 앞에 선 배윤정의 모습이 담겼다. 그는 한 손으로 배를 잡으며 "잠시 방심해서 67kg 찍었다. 보정 1도 없는 진짜 모습"이라고 현재 상태를 공개했다.이어 "그렇지만 마음먹고 다시 빼보겠다. 할 수 있지"라며 다이어트에 대한 의지를 드러냈다. 이후 영상에는 다시 체중 감량에 성공한 모습도 담겼다. 군살 없는 몸매와 선명한 복근이 눈길을 끌었다.배윤정은 "가끔 일부러 보여주려고 찌울 때도 있지만 이번에는 진짜로 찌고 진짜로 뺐다"며 "낼모레 50이라 다이어트가 진짜 힘들다. 곧 휴가철이니 마음먹고 이번에 확 빼실 분들은 함께하자. 다들 건강하게 살 빼자"고 덧붙였다.앞서 배윤정은 출산 후 3개월 만에 13kg 감량에 성공해 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 SNS를 통해 "다이어트 한약을 매일 먹었다. 아침, 저녁은 단백질 셰이크를 마시고 점심은 일반식 위주로 먹었다"며 "과식하거나 탄수화물을 많이 먹었을 때는 효소를 챙겨 먹었다"고 밝히기도 했다.한편 배윤정은 2019년 11세 연하의 축구 코치 출신 남편과 결혼했으며, 2021년 아들을 출산했다. 이후 SNS를 통해 다양한 육아 일상과 다이어트 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr