사진= 젤리피쉬엔터테인먼트

가수 린(LYn)이 과거 발매곡을 리믹스한 버전을 선보이는 가운데, 상큼한 비주얼을 자랑해 시선을 끌었다.린은 18일 오후 6시 디지털 싱글 '아이 좋아(고속도로 Remix)' 음원을 공개한다. 이번 싱글은 지난 5월 31일 발표한 원곡 '아이 좋아'에 테크노 리듬과 빠른 템포의 사운드를 접목한 버전이다. 원곡이 지닌 트로트 고유의 분위기에 강한 비트를 가미해 색다른 청각적 요소를 구현했다.'아이 좋아' 원곡은 설운도가 제작 전반을 지휘한 트랙으로, 린의 보컬 음색과 트로트 리듬이 결합해 대중의 관심을 얻었다. 이번 리믹스 음반은 고속도로 휴게소나 관광버스 등에서 주로 소비되는 음악적 특징을 차용해 편곡을 진행했으며, 청취 과정에서의 오락적 요소를 강조했다. 원곡의 구성은 유지하면서도 전반적인 악기 배열과 사운드 질감을 바꿔 보다 대중적인 흥미를 유도하겠다는 계획이다.린은 음원 발매에 앞서 지난 12일 '아이 좋아(고속도로 Remix)'의 비주얼라이저 콘텐츠를 선공개하며 발매 일정을 예고했다. 해당 영상은 과거 노래방 화면을 연상시키는 연출 기법과 복고풍의 시각 요소를 활용해 제작됐다.한편, 음원 활동에 이어 린은 오는 27일 서울 서대문구 이화여자대학교 삼성홀 무대에 올라 단독 공연 '2026 린 트로트 콘서트 Queen of Serenade'를 열고 현장 관객들을 만날 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr