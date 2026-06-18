NCT 도영, 이찬원, 영탁의 맛집이 공개된다. / 사진=텐아시아DB

'전현무계획3'에 임우일이 출연한다. / 사진=MBN·채널S

'전현무계획3'에서 NCT 도영, 이찬원, 영탁이 자주 찾는 단골 맛집이 공개된다.오는 19일 방송되는 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 36회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 개그맨 임우일과 함께 NCT 도영, 이찬원, 영탁이 아끼는 맛집을 찾는다.이날 전현무는 먹친구에 대해 "머릿결이 좋아 샴푸 모델로 추천하고 싶은 사람"이라며 "요즘 폼이 좋다"고 힌트를 준다. 이에 곽튜브는 "오늘은 한 번에 맞힐 수 있겠다"며 자신감을 보이고 잠시 후 임우일이 등장한다. 임우일은 두 사람을 보자마자 "배가 너무 고프다"고 말한다. 그러자 전현무는 "오늘은 '내 친구의 맛집은 어디인가' 특집이다. 제 친구인 NCT 도영의 맛집으로 바로 가자. 이찬원, 영탁 씨도 단골인 곳"이라며 발걸음을 재촉한다.잠시 후 세 사람은 NCT 도영의 단골 맛집에 도착한다. 전현무는 "요즘엔 여기 내가 제일 많이 온다. 도영이가 여기선 '닭꽃게탕'을 먹어야 한다고 해서 즐겨 먹었다"며 주문을 마친다. 이어 닭과 꽃게, 곱창이 모두 들어간 닭꽃게탕이 등장하자 세 사람은 엄지를 치켜세운 채 폭풍 먹방을 펼친다.식사 도중 전현무는 "예전엔 수입이 일정치 않았냐?"고 조심스럽게 운을 뗀다. 이에 임우일은 "나는 후배들에게 '혼자 살지 말라'고 꼭 조언한다. 월세가 배로 나가기 때문"이라고 털어놓는다. 이어 그는 "어느 순간 유튜브가 잘 돼서 부모님께 돈을 드렸더니 엄마가 의심을 하셨다. 엄마가 (김)기리에게 전화를 하셔서 '우일이가 방송 나온 걸 한 번도 못 봤는데 돈을 자꾸 준다. 혹시 우일이, 불법 하니?'라고 물으셨다고 한다"고 말해 웃음을 안긴다.'전현무계획3' 36회는 19일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr