배우 채원빈이 로맨틱 코미디부터 사극, 판타지까지 장르의 경계를 넘나드는 행보로 차세대 여배우 '세대교체' 주역으로 주목받고 있다./사진제공=아우터유니버스

배우 채원빈이 로맨틱 코미디부터 사극, 판타지까지 장르의 경계를 넘나드는 행보로 차세대 여배우 '세대교체' 주역으로 주목받고 있다./사진제공=아우터유니버스

배우 채원빈이 로맨틱 코미디부터 사극, 판타지까지 장르의 경계를 넘나드는 행보로 차세대 여배우 '세대교체' 주역으로 주목받고 있다.채원빈은 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙 시즌2' 합류 소식을 전하며 강풀 유니버스에 새롭게 이름을 올렸다.'무빙 시즌2'는 2023년 공개 당시 국내외에서 뜨거운 반응을 얻은 '무빙'의 후속작이다. 강풀 작가가 다시 각본을 맡고 김성훈·권희철 감독이 연출을 담당한다. 채원빈이 확장된 강풀 유니버스 안에서 어떤 캐릭터와 서사를 펼쳐낼지 관심이 쏠린다.채원빈은 SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'를 통해 안효섭과 로맨틱 코미디 호흡을 맞추며 새로운 얼굴을 보여줬다. 극 중 인물의 감정선을 섬세하게 그려내며 안정적인 연기력을 입증했고, 자신만의 결을 가진 캐릭터를 완성하며 시청자들에게 눈도장을 찍었다.이어 tvN 새 드라마 '수성궁 밀회록' 출연을 확정하며 사극 장르에도 도전한다. 로맨틱 코미디에 이어 사극까지 활동 영역을 넓히며 전작과는 또 다른 분위기의 캐릭터를 선보일 예정이다.여기에 '무빙 시즌2'를 통해 판타지 장르까지 더하며 장르 스펙트럼을 한층 확장하고 있다. 로맨틱 코미디, 사극, 판타지를 오가며 매 작품 전혀 다른 얼굴을 보여주고 있다는 점에서 배우로서의 가능성을 입증하고 있다는 평가다.업계에서는 200년대생 문상민, 김재원, 이채민 등이 차세대 남배우로 떠오르며 '세대교체' 흐름을 이끌고 있다는 평가가 나온다. 그런 가운데 여배우 쪽에서는 2001년생 채원빈이 '오늘도 매진했습니다' 주연을 꿰차고 '수성궁 밀회록', '무빙 시즌2'까지 차기작을 연이어 확정하며 세대교체 주역으로 존재감을 키우고 있다.전작에서 보여준 섬세한 감정 연기와 탄탄한 캐릭터 소화력을 바탕으로 시대와 세계관을 자유롭게 넘나드는 채원빈이 차세대 배우로서 어떤 행보를 이어갈지 이목이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr