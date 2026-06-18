수영과 유리가 OST 파트를 논의했다. / 사진='놀면 뭐하나' 유튜브 캡쳐

효리수가 오는 20일 방송되는 '놀면 뭐하니'에 출연한다. / 사진='놀면 뭐하나' 유튜브 캡쳐

그룹 소녀시대의 효리수(효연, 유리, 수영)가 '놀면 뭐하니?'에서 OST 파트를 두고 피 튀기는 쟁탈전을 벌였다. 최근 장기 연애한 정경호와 결별 소식을 전했던 수영은 효리수 활동에 더욱 박차를 가하는 모습이다.지난 17일 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'는 효리수의 출연 장면 중 일부를 선공개했다. 수영과 유리는 OST 파트를 분배했다. 유리는 도입부의 매력적인 파트는 자신이 부르겠다고 선언했다. 수영은 "킬링파트는 다 네가 하겠다는 거 아니냐"며 발끈했다.두 사람은 함께 노래를 불러보기 시작했다. 수영은 "예쁘고 괜찮은 건 다 네가 하고 고음은 나한테 하라는 거냐. 철판이 두껍다"며 황당해했다. 유리는 "내가 너한테 양보한 거다"라고 응수했다.수영과 유리는 효연의 파트를 두고 고민하다 "효연이는 '원 투 쓰리 포'만 연습하면 된다"고 결론지었다. 효연은 "실제로 그 부분만 연습하고 왔다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 멤버들은 고음 처리에 대한 걱정을 나누며 "효연이는 AI로 대체할까"라고 제안했다. 이어 OST 퀸 백지영을 라이벌로 언급하며 "보컬로는 이길 수 없다. 우리는 기세를 보여줘야 한다"고 결의를 다졌다.파트 쟁탈전을 벌이는 효리수의 모습은 오는 20일 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr